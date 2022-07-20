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两部门：10月底前全面完成农村户厕问题摸排整改“回头看”任务

2022年07月20日08:38 | 来源：人民网
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人民网北京7月20日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，7月19日，农业农村部、国家乡村振兴局召开深入推进农村户厕问题摸排整改“回头看”视频会。会议强调，要深刻吸取黑龙江省哈尔滨市双城区农村户厕摸排整改问题教训，切实增强紧迫感责任感，以更严要求更高标准更实举措推动“回头看”落地见效，进一步改进完善机制，务实推进农村厕所革命。

会议强调，在去年农村户厕问题摸排整改和今年上半年“回头看”基础上，再用3个月时间深入推进“回头看”，10月底前全面完成“回头看”任务。要明确工作重点，发动农民群众和基层干部再次进行拉网式排查，确保基础台账真实准确；对已经完成整改的问题厕所，严把产品质量关、施工质量关、群众满意关；对短期内难以解决的问题厕所，拿出科学合理的整改路线图、任务书和时间表。

会上，农业农村部、国家乡村振兴局通报了黑龙江省哈尔滨市双城区农村户厕摸排整改问题，要求各地深刻警醒、引以为戒，对照自查，举一反三抓好问题整改，坚决防止类似情况再次发生。会前，农业农村部、国家乡村振兴局对黑龙江省农业农村厅进行了约谈，提出严肃批评，指出存在问题，明确整改要求。

(责编：王仁宏、高雷)

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