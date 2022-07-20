原标题：中国核电全力奋战迎峰度夏 在运25台核电机组满功率运行

入夏以来，全国用电需求连续攀升，为全面贯彻上级单位关于迎峰度夏期间能源保供部署，中国核电多措并举切实做好机组安全生产和能源保供工作，在运25台核电机组满功率运行，可再生能源领域持续发力，每日产生的清洁能源发电量超过5.69亿度，可满足9000万户居民用电需求，全力保障迎峰度夏期间电力生产供应，满足人民群众美好生活用能需求。

秦山核电作为浙江省电力保供专班成员单位，强化责任担当，认真落实上级单位下达的各项电力保供工作部署，认真编制并推动落实2022年迎峰度夏电力保供工作方案，加强厂网沟通，优化电网故障处置流程，加强隐患排查和专项演练，提高应对极端天气和自然灾害应急响应能力，合理安排消缺，保障输电线路运行安全，有效提升机组运行可靠性，切实发挥核能清洁高效、安全稳定基荷能源优势，为华东电网保供和长三角经济社会稳进提质发展提供坚强核能保障。截至7月14日，秦山核电2022年已累计安全发电290亿千瓦时。

江苏核电聚焦大修优化、重要缺陷处理等工作，统筹机组生产和疫情防控，充分发挥群堆优势，优化大修管理措施，合理安排机组大修作业时段，在迎峰度夏高峰用电来临前确保了江苏核电基地1-6号机组并网运行。加强机组重要设备管理应对高温天气，提高机组运行可靠性，为机组满功率安全稳定运行保驾护航。截至7月14日，江苏核电年度累计发电量276.35亿千瓦时，为江苏电网迎峰度夏高峰用电提供了坚实的核电保障。

6月29日，福清核电超高压系统安全稳定控制装置正式投运，可保证在500千伏线路检修时福清核电机组出力不受限，降低了线路检修期间的电量损失，保障福建电网稳定运行。截至7月14日，福清核电年度累计发电量237.9亿千瓦时。

海南核电结合海南汛期特点，强化海工系统运行监控和海生物监测，建立堵塞物拦截纵深防御体系，建立冷源应急预案制度和冷源专项应急演习制度，做好防台防汛人力物资等应急准备工作。目前机组安全稳定运行天数突破1200天，持续为海南省稳定提供清洁能源。

三门核电积极开展迎峰度夏检查、防汛抗台演习、冷源堵塞应急响应，对检查和演习发现的各类问题建立台账跟踪整改；聚焦风险管控有效性、作业行为规范性、流程运作流畅性、设备运行可靠性等，深入开展巡视和安全隐患排查整治，强化缺陷评估、跟踪并及时处理，通过十大缺陷和疑难故障管理流程，推动机组重点、难点问题高效处理，保障机组稳发多供。截至7月14日，三门核电年度累计安全发电102亿千瓦时。

面对持续高温天气和用电高峰等多重考验，中核汇能坚持将核安全文化与新能源产业深入融合，坚持“安全第一、质量第一”，落实“度电必争、应发满发”要求，严格履行安全生产责任，印发2022年迎峰度夏暨二十大期间安全保电专项方案，成立以公司第一责任人为组长的电力安全保障领导小组，各成员单位聚焦疫情防控、安全检查、隐患排查、计划检修、防洪防汛、故障处理开展工作，确保设备安全稳定运行，保障电力供应。截至7月14日，中核汇能2022年度累计安全发电68.88亿千瓦时。

(责编：董童、李源)