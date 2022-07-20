人民网北京7月20日电 （记者许维娜）数字信贷在国内发展超过10年，解决了许多小微经营者贷款“有没有”的问题，但还未解决“够不够”的问题。有调研数据显示，51%的小微商家期待更高额度。

“之所以不够，是因为金融机构对小微商家的画像刻画还不完整。虽然识别出了征信、工商、税务、移动支付流水、网络经营行为等数据，但是依然还有很多个性化资产没有被数字化，无法被识别。”网商银行CRO孙晓冬表示。

7月18日，网商银行对外发布“百灵”智能交互式风控系统（下称“百灵系统”），当小微企业主想提升贷款额度时，可以把手里的合同、发票甚至自己的店面照片、货架照片等资产拍照上传，该系统会尝试识别这些材料，从中分析对方的经营实力，判断一个更为合适的贷款额度。

“我们跑物流的，只有货运单，很难拿到抵押贷款。之前网商银行给了10万多额度，如果遇到旺季，要租车，就有点不够。”王师傅是货运司机，运营着一家小型物流公司，“上个月我上传了我货车的照片，道路运输证和拉货的合同，发票，没想到几分钟以后就给我提到20万了。这下旺季不怕了。”

拍几张照片，就能证明自己的经营状况？这背后的风险如何控制？网商银行人工智能技术总监韩冰表示：“我们分析过用户主动上传的数据和非主动上传的数据，发现主动上传的这部分数据风险更低，在这个阶段，用户更有贷款意愿和诉求，对上传的资料也比较谨慎；其次，我们积累了大量的验证技术，比如图片类别有水纹验证、质膜纹验证等，对合同的验证包括合同库查询、系统内相应数据交叉验证等，保证信息真实有效，可被风控系统采信。”

据了解，“百灵系统”目前已经支持包含合同、发票、营业执照在内的26种凭证。试运行半年以来，有超过200万用户借此提升了信贷额度。

让用户掌握对自身信息的“主动权“至关重要。随着《个人信息保护法》《数据安全法》及《征信业管理办法》的陆续出台，各界都更加注重对用户信息的保护。在“百灵系统”中，用户基于自身需求，有选择性地提交自身的个性化材料，整个过程可感知、可选择、可管理。

“过去，数字信贷都在探索‘他证’模式，用户授权之后，金融机构从别的机构处获得用户信息；未来，数字信贷会是‘他证’和‘自证’相结合的方式，用户自己直接提供信息，让金融机构对自身的了解更加充分。”网商银行CTO高嵩说。

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