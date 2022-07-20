新华社北京7月20日电 题：上半年重要农产品供应充足 农民增收形势向好

于文静、胡璐、欧立坤

大暑近、农事忙。大暑节气即将到来，各地正有序推进夏种夏管，全力夺取全年粮食和农业丰收。上半年我国“米袋子”“菜篮子”产品供给情况怎样，价格走势如何？如何保障农民增收势头？在国务院新闻办20日举行的发布会上，农业农村部有关负责人回答了公众关心的热点话题。

农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德介绍说，今年以来，农业农村部按照党中央、国务院决策部署，高效统筹新冠肺炎疫情防控和农业农村经济发展，农业农村经济持续向好。

“米袋子”产品方面，夏粮小麦实现增产，全年粮食丰收有基础。上半年，我国以超常超强的力度，促进粮食生产稳定发展。夏粮生产经受了去年罕见秋汛、新冠肺炎疫情散发、农资价格上涨等多重考验，在去年高基数上再夺丰收。夏粮产量2948亿斤、增加28.7亿斤。早稻及秋粮丰收基础较好。

“菜篮子”产品供应充足，市场运行总体平稳。上半年猪牛羊禽肉产量同比增长5.3%，牛奶产量增长8.4%，国内水产品产量小幅增长，蔬菜和水果市场供应充足。农产品质量安全例行监测合格率稳定在97.5%以上，绿色、有机和地理标志农产品数量累计达到6.2万个。

农产品价格是老百姓关心的话题。农业农村部市场与信息化司负责人刘涵介绍说，从监测调度来看，上半年我国“米袋子”“菜篮子”重点品种供应充足，价格总体波动幅度不大，为应对新冠肺炎疫情冲击、保持物价基本稳定提供了重要支撑。

据国家统计局公布数据，今年上半年食品价格同比下降0.4%，影响全国居民消费价格指数（CPI）下降约0.08个百分点。

刘涵表示，我国农产品有望继续保持量足价稳的态势。从生产来看，夏粮再获丰收，秋粮面积稳中有增、长势良好，大豆油料扩种任务落地，能繁母猪存栏处于合理区间，肉蛋奶产能稳定，蔬菜在田面积和产量均有所增加；从库存来看，稻谷、小麦全社会库存处于历史较高水平，玉米库存也有所增加；从进口看，1月至6月累计进口粮食7978万吨，同比小幅下降，随着国际粮价下跌，预计粮食进口将稳中有增；从消费来看，食用植物油、食糖、畜产品、水产品等消费将有所恢复，但总体保持平稳，对价格拉动有限。

既要丰收，也要增收。曾衍德介绍说，上半年乡村富民产业稳定发展，农村就业增收渠道不断拓宽。截至6月末，返乡农民工就业率90.7%，同比提高2个百分点。在产业带动、就业创业拉动下，上半年农村居民人均可支配收入9787元，实际增长4.2%。

他表示，农业农村经济保持良好发展势头，为稳物价保民生、稳定经济大盘提供坚实支撑。但应看到，农业农村经济发展还面临灾害威胁加大、农民就业增收压力增大、农业农村投资增速放缓等诸多挑战。下一步，农业农村部将按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，全力以赴夺取粮食丰收，千方百计促进农民增收，持续发力推进乡村振兴。

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