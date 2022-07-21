本报记者 罗珊珊

2022年中国国际消费品博览会将于7月25日至30日在海南省海口市举办。7月20日，国新办召开新闻发布会，介绍有关情况。

推动消费恢复和潜力释放

“当前，我国消费市场呈现恢复增长态势，消费韧性强、潜力足的特点没有改变，消费发展长期向好的基本面没有改变，消费提质升级的大趋势没有改变。”商务部副部长盛秋平表示，在此背景下，高效统筹疫情防控和消博会筹备工作，具有重要意义。

更好推动消费恢复和潜力释放。本届消博会分为国际国内两个展区，总面积达10万平方米，较首届增长25%。国际展区8万平方米，占参展面积80%，共有来自61个国家和地区的1600多个品牌参展。法国将担任本届消博会主宾国。国内展区2万平方米，包括省（区、市）展区1.5万平方米，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均参展参会。截至目前，参展品牌超过了1200多个，新设国货精品馆5000平方米，展示国内消费精品和老字号。参展品牌显著增加，预计有600多个全球新品首发首秀，众多消费精品集中展示，将有效优化消费供给、畅通消费渠道、提振消费信心、增强消费活力。

有效促进国内国际双循环。本届消博会，吸引来自国内外的参展品牌2800余个，为各国企业共享中国市场提供了机遇，也为中国和各国消费精品销往全球创造商机。

扩大优质消费品进口

2021年，我国消费品进口总额达到1.73万亿元，同比增长9.9%，占进口总额的比例为10%左右。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，商务部与相关部门一道，采取多种措施，积极推动优质消费品进口，满足人民群众多元化的消费需求。

持续加大减税力度。2016年—2021年，我国关税总水平从9.8%降到7.4%。2022年，我国再次调整954项进口商品关税，涉及食品、医疗保健品等多种消费品。RCEP生效实施之后，区域内90%以上的产品将逐步实现零关税。

积极发挥平台作用。办好消博会、进博会、广交会、服贸会等重点展会，持续放大展会的溢出效应，助力全球优质消费品精准有效地对接中国市场。目前，我国正加快培育进口贸易促进创新示范区，针对重点消费品建立分拨中心、物流中心等专业进口平台，改善国内供给。

大力发展新型业态。经过六轮六个批次扩围，目前全国跨境电商综试区已经达到了132个城市和地区。2022年，相关部门进一步优化调整跨境电商零售进口商品清单，增加了滑雪用品、家用洗碟机等29项消费需求旺盛的产品。

助力海南自由贸易港建设

消博会是全国唯一的以消费精品为主题的国家级展会，也是亚太地区规模最大的消费精品展。海南省副省长倪强表示，消博会对加快推动海南自贸港建设具有积极的促进作用。

有助于加快建设海南国际旅游消费中心。2021年，海南接待国内外游客8100万人次，增长25%，实现旅游总收入1384亿元，增长58.6%。倪强说，希望通过消博会，将海南打造成全球免税购物中心和时尚消费中心，让境内外消费品牌和消费群体通过海南这一重要的对外开放门户，共享自由贸易港和国际旅游消费中心建设的机遇和成果。

有助于加快建设海南现代产业体系。首届消博会成功举办，许多参展企业纷纷到海南市县和园区实地考察，一批产业先后落地，为海南自由贸易港建设增添动力。今年消博会的举办，将进一步发挥海南自贸港政策优势、生态优势、营商环境优势和独特的区位优势，进一步聚集优质生产要素，吸引相关产业链布局海南，进一步支撑海南现代产业体系建设，推动海南自由贸易港建设向更高水平、更高质量迈进。

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)