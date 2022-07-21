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全国妇联“助企纾困”云课堂关键阶段及时应援

2022年07月21日07:57 | 来源：全国妇联女性之声
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原标题：来听课！全国妇联“助企纾困”云课堂助你转型升级

　　4位重磅专家倾情解读、3位成功转型女企业家现身说法，全国妇联“助企纾困”云课堂上线1个月来，从宏观政策到地方举措，从实战指导到个人修炼，精准聚焦女企业家急难愁盼，受到各方欢迎。

　　云课堂中，中央党校经济学教研部副主任曹立，用“认清形势，坚定信心向未来”“保持定力，步履不停‘稳’当头”“锚定目标，消费牵引齐发力”“巧用帮扶，抓住政策‘窗口’寻新机”“勇于创新，竞逐中国经济‘主赛道’”“环境优化，活力激发竞扬帆”六堂课，全面系统地对国家宏观经济政策进行详解。

　　中国劳动和社会保障科学研究院研究员张丽宾，以“护航生产正当时”“同舟共济渡难关”为题，根据女企业家经营领域和地域特点，既有对国家一揽子普惠帮扶政策分析，也有对重点区域地方举措的详解，并重点针对女企业家集中的中小微企业和服务行业帮扶政策进行梳理，同时就如何化解各类纠纷给予提醒和忠告。

　　北京大学光华管理学院教授彭泗清，从“创新助力企业发现新机遇”的角度，细致讲授如何正视三重压力、如何依靠“双轮”驱动实现逆势增长，并从社会心理学角度指出逆流而上的“三法”。

　　国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所所长、研究员李兰，结合中国女企业家状况调查相关数据，与万事利集团有限公司董事长屠红燕、青岛酷特智能股份有限公司董事长兼总裁张蕴蓝、眉州东坡集团创始人、总裁梁棣进行直播对话，三位女企业家分享的“现代新时尚产业的‘云中漫步’“数据驱动的转型升级之路”和“一家餐饮企业的‘疫中新生’”，汇聚了女企业家们化危为机、转型升级的智慧与经验。

　　很多地方妇联和团体会员单位组织女企业家及时跟学，并送课进企业、进车间，他们认为，云课堂让基层妇联和团体会员在服务大局、服务女企业家方面有了新抓手，成为助力女性市场主体苦练本领、重塑信心、抢抓机遇、开拓创新的有力手段。

　　许多女企业家表示，全国妇联“助企纾困”云课堂在关键阶段及时应援，专家们的精彩解读，系统全面解读党和国家政策，从几位成功转型女企业家的直播分享，更加充分认识到，危机和挑战，往往是企业修炼内功、积蓄力量、转型升级的难得机遇，对实现今年企业的预期目标信心和底气更足。

(责编：曹淼、李源)

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