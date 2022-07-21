本报记者 申 琳 袁 泉 徐驭尧 琼达卓嘎

盛夏时节，西藏林芝市雅尼湿地水草丰美、满目葱茏。

“原来青藏高原的山这么绿、水这么清！”一位来自陕西的游客拿起手机自拍，把美景收入镜头。

“保护好西藏生态环境，利在千秋、泽被天下。”2021年7月，习近平总书记在西藏考察时指出，要牢固树立绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念，保持战略定力，提高生态环境治理水平，推动青藏高原生物多样性保护，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，努力建设人与自然和谐共生的现代化，切实保护好地球第三极生态。

一年来，西藏各族干部群众牢记习近平总书记嘱托，把生态文明建设摆在更加突出的位置，从注重保护向主动作为转变，努力把青藏高原打造成为全国乃至国际生态文明高地。

在雅尼湿地，当地村民穿上工作服，成为管护员，每天开展巡护、清理垃圾、救护野生动物。

“要让更多人意识到保护雅尼湿地的重要意义。”林芝市巴宜区立定村湿地保护宣讲员尼玛平措说。雅尼湿地采取日常督导与群众巡护相结合的方式，层层签订湿地管护目标责任书，做到巡护管护不走过场，压实湿地管护责任。

科技力量助力湿地保护。林芝市生态环境部门以“加强湿地生态调查监测、全面摸清资源底数，为科学规划和保护提供依据”为着力点，与武汉大学、西藏大学等科研院所合作，对雅尼湿地范围内各项关键生态环境指标进行调查监测，推进湿地保护科学化。

人与自然和谐共生、可持续发展理念，在西藏日益深入人心。各族干部群众全力守护好这里的生灵草木、万水千山，依托良好的生态环境资源优势开创幸福美好新生活。

在林芝市巴宜区嘎拉村村民广场，一辆辆旅游大巴缓缓驶入，来来往往的游客络绎不绝。

嘎拉村紧靠318国道，邻近风光旖旎的尼洋河，是远近有名的“桃花村”。依托漫山遍野的野桃花，村里连续多年办桃花节，发展乡村旅游，桃花成了当地发展文旅产业的一张“名片”。

“春季赏桃花，夏季搞采摘，秋冬季观民俗，嘎拉村现在一年四季有看头。”村民达瓦坚参说。

通过探索生态价值转换路径，建设农业综合体、延伸旅游产业链，嘎拉村集体经济不断壮大。如今的嘎拉村，正阔步走在乡村振兴的道路上。

嘎拉村党支部书记边巴说：“2021年全村人均可支配收入达2.08万元，同比增长3.5%。”

驻村干部全美容的朋友圈，成了“线上卖场”，村民种植的各类水果广受欢迎。“能帮助乡亲们把高原特色水果卖出好价钱，我也有满满的获得感。”全美容说。

截至2021年底，西藏已建立各类自然保护区47个；全区现有森林1491万公顷，森林覆盖率达12.31%；西藏已记录的野生植物9600多种，其中国家级重点保护野生植物152种；全区主要江河湖泊水质整体保持良好，环境空气质量整体保持优良，国家土壤环境监测网重点风险监控点位各污染物浓度均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》风险管制值。

“我们要坚持绿色发展，立足资源禀赋和比较优势，积极调整经济结构、转变发展方式、培育新兴产业，大力发展旅游业、清洁能源业、特色种养业，走出一条生态友好、绿色低碳、具有高原特色的高质量发展之路。”西藏自治区党委主要负责同志表示。

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 01 版）

(责编：赵竹青、陈键)