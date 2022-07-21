本报记者 黄培昭

“在新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济复苏乏力的背景下，中国领导人提出的全球发展倡议具有很强的现实意义，为各国凝聚发展合力指明方向。”埃及中国友好协会副会长、埃及前副外长希夫尼日前在接受本报记者采访时说。

当前，新冠肺炎疫情吞噬全球多年发展成果，联合国2030年可持续发展议程落实进程受阻，南北鸿沟持续拉大，粮食、能源安全出现危机。希夫尼说，实现联合国2030年可持续发展议程时间紧迫，面临的挑战很多，特别是来自一些西方国家的压力和阻力构成了巨大障碍。例如，非洲深受气候变化冲击，水资源短缺和粮食安全问题不断加剧，超过1亿人口可能陷入极端贫困。“一些西方国家对非洲提出苛刻要求，同时又不兑现援助承诺。”希夫尼表示。

“全球发展倡议是中国向世界提供的又一重要国际公共产品，旨在通过国际合作减少贫困、改善民生，将有助于加强国际发展合作，加快推动落实联合国2030年可持续发展议程。全球发展倡议注重打造人人重视发展、各国共谋合作的政治共识。我非常赞同这一主张。”希夫尼说。

全球发展倡议回应了全球发展事业中存在的现实问题，找到了解决问题的办法。“在发展领域，中国以自身实践做出了榜样。中国始终坚持以人民为中心的发展思想，打赢脱贫攻坚战，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。”希夫尼表示，目前已有100多个国家支持全球发展倡议，60个国家加入中方在联合国成立的“全球发展倡议之友小组”，由此可见全球发展倡议的强大吸引力，体现了广大发展中国家的普遍关切和期待。“相信在国际社会的共同努力下，全球发展倡议将产生越来越显著的积极效果。中国智慧、中国方案必将为重振全球发展事业注入信心和力量。”希夫尼说。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 03 版）

(责编：赵竹青、陈键)