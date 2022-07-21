人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“全球发展倡议具有很强的现实意义”

本报记者  黄培昭
2022年07月21日08:04 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“在新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济复苏乏力的背景下，中国领导人提出的全球发展倡议具有很强的现实意义，为各国凝聚发展合力指明方向。”埃及中国友好协会副会长、埃及前副外长希夫尼日前在接受本报记者采访时说。

　　当前，新冠肺炎疫情吞噬全球多年发展成果，联合国2030年可持续发展议程落实进程受阻，南北鸿沟持续拉大，粮食、能源安全出现危机。希夫尼说，实现联合国2030年可持续发展议程时间紧迫，面临的挑战很多，特别是来自一些西方国家的压力和阻力构成了巨大障碍。例如，非洲深受气候变化冲击，水资源短缺和粮食安全问题不断加剧，超过1亿人口可能陷入极端贫困。“一些西方国家对非洲提出苛刻要求，同时又不兑现援助承诺。”希夫尼表示。

　　“全球发展倡议是中国向世界提供的又一重要国际公共产品，旨在通过国际合作减少贫困、改善民生，将有助于加强国际发展合作，加快推动落实联合国2030年可持续发展议程。全球发展倡议注重打造人人重视发展、各国共谋合作的政治共识。我非常赞同这一主张。”希夫尼说。

　　全球发展倡议回应了全球发展事业中存在的现实问题，找到了解决问题的办法。“在发展领域，中国以自身实践做出了榜样。中国始终坚持以人民为中心的发展思想，打赢脱贫攻坚战，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。”希夫尼表示，目前已有100多个国家支持全球发展倡议，60个国家加入中方在联合国成立的“全球发展倡议之友小组”，由此可见全球发展倡议的强大吸引力，体现了广大发展中国家的普遍关切和期待。“相信在国际社会的共同努力下，全球发展倡议将产生越来越显著的积极效果。中国智慧、中国方案必将为重振全球发展事业注入信心和力量。”希夫尼说。

　　（本报开罗电）


　　《 人民日报 》（ 2022年07月21日 03 版）
(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
防汛进入关键期 中国气象局：充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用
　　人民网北京7月20日电 （记者杨虞波罗）记者从中国气象局获悉，连日来，我国多地发生山洪等灾害，未来几天川黔鄂鲁苏皖等地有较强降水，江南华南等地将有大范围高温天气，天气气候形势依然十分严峻。17日、19日，中国气象局党组对做好防汛救灾气象服务保障工作进行了周密部署，并在20日对近期防汛救灾气象服务保障工作进行再安排再部署。…
第二届消博会将于7月25日至30日在海口举办 600多个全球新品首发首秀
　　人民网北京7月20日电 （记者赵竹青）商务部副部长盛秋平今天下午在国新办发布会上介绍，2022年中国国际消费品博览会（简称消博会），将于7月25日至30日在海南省海口市举办，预计有600多个全球新品首发首秀。 盛秋平介绍，本届消博会由商务部和海南省人民政府共同主办，主题是“共享开放机遇、共创美好生活”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部