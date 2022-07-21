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“提升当地防洪应急能力”（共创繁荣发展新时代）

本报记者  孙广勇
2022年07月21日08:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　艾特一家住在柬埔寨贡布省贡布市马龙村。在贡布省响水度假区，他经营着一家农家乐，生意做得有声有色。“你看，甘再河两岸的果园郁郁葱葱，很多人家新建了各式吊脚楼、茅草亭。这里现在是柬埔寨远近闻名的旅游景点。”艾特对记者说。

　　但提起10多年前时常袭来的洪水，艾特仍心有余悸：“那时候每到雨季，雨稍微大一些，甘再河就发洪水。水大的时候，经常把下游的贡布市也淹了。自从有了甘再水电站，大的洪灾再也没有出现过。”

　　艾特说的水电站位于甘再河上游，由中国电力建设集团有限公司投资建设，2012年8月正式投入商业运营。水电站总装机容量194.1兆瓦，设计年平均发电量4.98亿千瓦时。雨季时，甘再水电站大坝发挥了重要的拦蓄水功能，可以最大程度降低洪水侵袭；旱季时，大坝又能发挥调节作用，确保甘再河水流不断。

　　“甘再河下游生活着近20万人，那里地势平坦，几乎没有什么防洪设施。”甘再水电站总经理王铁峰介绍，为了确保万无一失，水电站与贡布省政府建立了防洪度汛联络预警机制，“畅通水文水情信息渠道，科学制定防洪调度方案。每次洪峰来临前，甘再水电站都会腾留防洪库容，有效实现了拦蓄洪水。”

　　“甘再水电站除了防洪功能，还帮我们解决了饮水问题。”艾特说。贡布市紧邻暹罗湾，位于河海交汇处。每到旱季海水倒灌，淡水变咸，饮水便成了家家户户的难题。“以前旱季只能买水吃，农作物灌溉也受影响。现在，天再旱也不怕了，贡布省、白马省等周边数十万居民的供水都有了保障。”

　　7月的柬埔寨已进入雨季。不久前，贡布省政府和甘再水电站的工作人员走访了响水度假区，给艾特和其他居民发放了《防洪度汛应用手册》。“工作人员向我们普及专业知识，介绍应急预案，还和我们一起排查安全隐患。在中国朋友的帮助下，我们生活得很踏实。”艾特说。

　　截至目前，甘再水电站已安全生产3800多天，成为柬埔寨电网骨干调峰电源，并且连续4年获得柬埔寨国家电网客户满意度调查满分评价。“甘再水电站不仅用电力点亮了这里的夜空，还减少了洪涝灾害，提升当地防洪应急能力。”贡布省副省长沃德曼评价说。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月21日 03 版）
(责编：赵竹青、陈键)

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