本报记者 吴 焰 游 仪

7月20日，“中国这十年”系列主题新闻发布会安徽专场举行。

党的十八大以来，安徽深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，完成了从“总量居中、人均靠后”向“总量靠前、人均居中”的跨越，正在实现从科教大省向科技创新策源地、传统农业大省向新兴产业聚集地、内陆腹地向改革开放新高地的跨越发展。

下好创新先手棋

推动发展高质量

十年间，安徽省生产总值连跨3个万亿元台阶。去年，全省生产总值近4.3万亿元，人均生产总值超过1万美元，社会消费品零售总额超过2万亿元，进出口总额超过1000亿美元……

“安徽十年的变化，从一个省域印证了党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革。”安徽省委书记、省人大常委会主任郑栅洁说。

这十年，安徽坚持以创新驱动引领高质量发展，全力推进重大原始创新。全国首批综合性国家科学中心落子安徽，12个大科学装置布局建设、数量居全国前列，量子通信、动态存储芯片等领域科技创新和产业发展实现并跑领跑，墨子号、祖冲之号、九章等国之重器惊艳世界，“人造太阳”领先全球核聚变……全省每万人口发明专利拥有量增长近15倍。制造业、数字经济增加值均超万亿元。

据介绍，依托科技实力与制造业基础，安徽一手抓传统产业转型升级，一手抓新兴产业发展壮大。十年间，全省规上工业增加值年均增长9.9%，位居全国第三位。其中，高新技术制造业增加值年均增长14.7%，占比由2012年的34.8%提高到2021年的45.7%；战略性新兴产业产值年均增长19.8%，占比由2012年的18.1%提高到2021年的41%。

“把科技创新势能转化为高质量发展新动能，塑造一批依靠创新驱动的引领型产业，这是安徽越走越开阔的一条路子。”安徽省委副书记、省长王清宪说。

安徽省委常委、副省长张红文介绍，下一步，安徽将以贯彻落实加快科技成果转化应用体系建设行动方案为牵引，努力建设成为科技成果转移转化应用示范的样板省。

坚持全国一盘棋

开创发展新格局

扎实推进长三角一体化发展，安徽紧扣一体化和高质量两个关键词抓好重点工作。

作为全国首个跨省流域水环境生态补偿机制试点，十年来，安徽与浙江一道，完成了新安江流域生态补偿三轮试点。目前，新安江水质优良比例保持100%，每年向千岛湖输送近70亿立方米干净水。这一做法已在全国其他10个流域、15个省份推广。

为把好山好水保护好，安徽着力下好绿色发展这盘棋。“双碳”战略扎实推进，蓝天、碧水、净土三大保卫战巩固胜势，长江、淮河、新安江、江淮运河构筑四大生态廊道……2021年，安徽全省空气、水环境质量均达到有监测记录以来最好水平，PM2.5平均浓度为34.9微克/立方米，比2015年下降32.7%；地表水总体水质优良断面比例83.5%，比2012年上升10.6个百分点。

“安徽生态环境质量的改善，关键在于发展的绿色低碳转型。”王清宪介绍，过去十年，单位GDP能耗累计下降31%，规上工业增加值能耗累计下降41.3%。去年节能环保产业产值比上年增长25.5%。2021年，煤炭占一次能源消费的比重较2015年下降7.3个百分点。

作为国家粮食主产区，安徽扛稳保障国家粮食安全这一“国之大者”。安徽省委副书记程丽华介绍：一是用“长牙齿”的硬措施保护好耕地，确保了全省粮食种植面积稳定在1亿亩以上；二是坚持科技赋能促进粮食增产增效，全省小麦、水稻和玉米均已实现耕种收全程机械化，主要农作物耕种收综合机械化率82.1%；三是健全农民种粮收益保障机制；四是做大做强食品加工业，2021年全省规上农产品加工业总产值达6200亿元。

持之以恒抓作风

全力做好民生事

加强民生保障和社会建设，安徽省委和省政府始终把解决好民生问题放在重要位置。

十年间，484万贫困人口过上小康生活，800多万农业转移人口成为新市民。居民平均受教育年限提高1年多，医院数增长76%，人均体育场地面积翻一番，人均预期寿命增长2岁多，平安建设连续10年进入全国先进行列。高速公路从“县县通”即将实现“县城通”……

为进一步增强群众的幸福感，安徽围绕群众的急难愁盼、突出群众对生活品质的追求，今年启动了10项“暖民心行动”，聚焦就业难、停车难、托幼难等人民群众天天有感的关键小事。

以作风建设为突破口，安徽不断部署改进工作作风、为民办实事、为企优环境工作，开展“新春访万企、助力解难题”活动，组织“优环境、稳经济”活动，现场办公帮助企业解决实际问题。上半年，全省各级领导共收集各类问题3.7万个、解决率达95%。同时，以党风廉政建设和反腐败斗争为抓手，努力营造风清气正的政治生态。2016年以来，监督执纪“四种形态”中前两种形态占比达91%；2018年以来，全省查处形式主义、官僚主义问题5538起。今天的安徽，政治环境不断改善，经济环境稳中向好，社会环境安定有序。

郑栅洁表示，安徽将以钉钉子精神抓紧抓细抓实，确保实现干部改作风、民生有改善、企业得实惠、发展上台阶的多重效果，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)