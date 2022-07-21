本报记者 姚雪青

习近平总书记指出，要更好推进以人为核心的城镇化，使城市更健康、更安全、更宜居，成为人民群众高品质生活的空间。今年，国家发展改革委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》，提出加快推进新型城市建设，有序推进城市更新。

城市更新，是城市发展到一定阶段的必然要求。各地坚持人民城市人民建、人民城市为人民，加快推进城镇老旧小区、老旧厂区、老旧街区改造，提高新型城镇化建设质量，增强了人民群众的获得感、幸福感和安全感。

——编 者

黄色色调大气典雅，蔷薇花散发出阵阵芳香，居民在广场休闲锻炼……位于江苏省南京市鼓楼区的天津新村小区，建于上世纪80年代，是个典型的老旧小区。曾经，人们对它的印象是设施旧、环境差。但这两年，它实现美丽“变身”，面貌一新。

天津新村小区的变化是南京持续推进老旧小区改造的一个缩影。作为城市更新的一项重要内容，2016年至2021年，南京累计改造城镇老旧小区1390个、建筑面积3781万平方米、房屋12427幢、受益群众43.8万户；2022年，计划改造老旧小区128个，涉及居民3.69万户。

问计于民，共商共建

从“老破小”变身“新家园”，天津新村小区成功改造有何经验？

“改造哪里、怎么改，居民说了算。”小区所在的宁海路街道物业办主任贾晖介绍，改造全过程中，小区居民都发挥主体作用。

2019年7月，在由街道社区、设计公司、居民代表参加的改造方案会上，“民间设计师团队”首次亮相。团队中有退休人员、企业管理人员、专业技术人员等，共同为小区改造出谋划策。

天津新村小区位于历史街区附近，邻近高校和公园。“要为居民提供一个与周边环境更协调、更有文化氛围的空间，改善居民生活体验。”小区“民间设计师团队”成员崔曙平建议着力解决老旧小区活力不足、文化特色不明显等问题。

根据大家的建议，小区在改造过程中格外注重与区位特色保持一致：小区大门选用钢结构铝板和棕黄色立柱，体现历史街区典雅的格调；邻近高校的墙面打造100米长的蔷薇花墙，增添青春活力。

南京坚持以人民为中心，努力让改造成果惠及更多群众。

栖霞区尧化街道尧安新村北院小区，同样建于上世纪80年代，老年居民占比较高。从2020年底启动改造到2021年底竣工，街道社区创新制定包保责任制，科室党员“分包到户”，入户走访、座谈调研，组织多场居民代表会议，征集到数十条意见建议，其中多数围绕适老化改造这一主题。

“老旧小区的适老化改造是很多群众反映的民生需求，需要特别关注。”尧化街道工委书记王永怀介绍，根据实际情况和居民建议，在小区内规划建设了200平方米的养老中心，提供助餐、问诊等30余个服务项目；增设了健身器材、休闲凉亭廊道、无障碍停车位，方便群众健身和出行。

多措并举，宜居实用

“现在开窗，心情特别好！”秦淮区岗虹苑小区居民林德凤家住二楼，小区的“空中蜘蛛网”曾困扰她很久，“以前那些凌乱的线缆就在窗户外面，不美观不说，打雷下雨还有漏电走火的危险。”不仅如此，这些线缆进入楼栋后，杂乱无章地连接到一个个电箱，居民进出不小心就会撞到头，很不安全。

小区居民曾多次反映线缆问题，但此前一直未能解决。究其原因，线缆分属不同单位，沟通协调是难点。

2021年5月，事情迎来转机——岗虹苑小区进行改造，“杆线下地”纳入整治工作。

主持“杆线下地”改造的南京秦淮房产经营有限公司综合计划科科长周军介绍，前期开挖沟槽，与负责自来水、燃气、雨污分流等公司对接埋线方案，中期协调通信运营商，将新的线路接入不同居民家中，后期再将原来的“蜘蛛网”全部拆除。

楼道中拆掉电表后的空间，安装了感应灯，方便居民上下楼。“通过改造，小区外立面整洁、楼道内有序。”周军说。

南京市物业服务指导中心副主任张汛石介绍，在老旧小区改造过程中，许多小区也像岗虹苑一样，同步实施了便民、惠民、利民项目。其中，同步推进的既有住宅加装电梯工程，解决了不少老旧小区居民上下楼不便的问题。

家住建邺区江东门社区天顺苑小区的徐阿姨，正是既有住宅加装电梯工程的受益者。2019年，小区试点加装电梯，徐阿姨第一个报了名，“经过沟通，邻居们很快就达成了加装电梯的共识。政府补贴了一部分建设费用，当年电梯就建好了。”

“小区14个单元已全部加装了电梯。”江东门社区党委书记胡炜介绍，小区还刷新了楼道栏杆、增加了扶手、设置了无障碍坡道。据统计，2016年以来，南京市累计加装电梯1226部。

建管并重，长效治理

去年底，秦淮区月牙湖街道天坛新寓小区完成了老旧小区改造，今年初，新的物业公司恒兆物业入驻。分管该小区物业管理工作的公司副总经理陈庭书第一次走进小区时，颇感意外——生活垃圾无人处理，散落一地。

新改造的小区怎么还有这种问题？将垃圾清运后，陈庭书向居民了解情况。原来，小区居民对以前物业公司的服务不满意，部分业主欠缴物业费，小区管理陷入恶性循环。

“我们发挥‘红色物业’的优势，带动居民自我管理，实现小区改造建管并重。”陈庭书介绍，小区物业团队和管委会中有多名党员，由街道社区牵头，成立了事务共商、活动共办的“红色物业平台”。

小区内的11栋建筑、572户居民划分进30个网格，每个网格由小区党员担任网格长。陈庭书介绍，小区改造过程中新建的游乐场、增设的垃圾分类箱，采取共商共治模式管理，网格长和居民志愿者轮流值班，与小区物业协同配合，保障居民健身安全、小区环境整洁。

技术支持也发挥了很大作用。玄武区梅园新村社区雍园41号小区改造后引入数字化智慧平台，安装能够捕捉高楼抛物坠物运动轨迹的摄像头；电梯内的轿厢感应器，可以智能感知电动车进入电梯现象并及时反馈……

“城市更新行动是个系统工程。科技手段提升了服务精细化水平，引导小区居民养成文明习惯，让居民在城市更新中居住体验更佳、获得感更强。”梅园新村社区党委书记郝晴晴说。

本期统筹：郭 玥

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)