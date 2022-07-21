徐 丽

随着新业态经济迅猛发展，快递员、外卖员、网约车司机等新就业群体队伍日益壮大。他们来源广泛，流动性强，联系面广，是党建工作中的重点关心对象，也是基层治理的重要力量。习近平总书记指出：“要高度关注新业态发展，坚持网上网下结合，做好新就业群体的思想引导和凝聚服务工作。”近年来，湖北省武汉市汉阳区深入开展党建引领基层社会治理的“深根工程”，大力推进“阳小驿”户外工作者驿站建设，不断擦亮“知音故里”温暖底色，把新就业群体团结在党组织周围，为城市发展凝心聚力。

新就业群体常常穿行于大街小巷，需要舒心便利的歇脚地。我们根据他们工作特点和出行规律，打造了140个“阳小驿”服务站点，集红色教育、舒心歇脚、续航补给、服务代办、调解援助、健康关爱等功能于一体，遍布各大社区、小区和商业区。驿站统一配置空调、冰箱、微波炉等硬件设施，让户外工作者“冷可取暖、热可纳凉、渴能喝水、累能歇脚”。这样的定制驿站服务，为新就业群体搭建了归属港湾。小驿站撬动大资源，政府部门、事业单位、相关企业等单位纷纷加入，在驿站提供免费的法律援助、相亲交友、住房租房等服务，切实做到温暖入怀、关爱入心。

哪里有群众哪里就要有党的工作，哪里有党员哪里就要有党组织。近年来，我们以“阳小驿”为载体，对服务范围内的快递网点、外卖站点、网约车租赁公司进行全覆盖走访问需，建立快递、外卖、网约车司机流动党员党支部15个，培养入党积极分子38人，让他们找到“组织大家庭”。同时，选派离退休党员干部担任党建指导员，协助联络开展党建工作，并设立党员先锋岗、党员责任区、党员示范车，有2名快递员被评为“区级优秀共产党员”，成为学习的榜样。坚持党建引领，织密服务阵地体系，切实帮助新就业群体排忧解难，才能更好引导他们融入基层治理格局，为城市发展贡献更大力量。

让新就业群体更好融入城市，有助于激发他们参与城市治理的新活力。我们积极搭建“江城小蜜蜂”“汉阳微邻里”“驿站说事”等线上线下平台，常态化发布各类党建活动安排、志愿服务信息，制定报事积分规则等激励机制，引导新就业群体发挥自身优势，就近就便参与社会治理，争当服务市民群众的先锋队。近期，我们通过评选百个“金牌先锋”、征集百个“动人故事”、拍摄百张“感动瞬间”、赠送百份“感恩手礼”、实现百个“圆梦计划”等活动，引导1000余名户外工作人员参与安全隐患上报、空巢老人关爱等社会服务。新就业群体是服务市民生活、助力城市发展的重要力量，推动他们参与社会治理，不仅能增强他们的认同感、归属感、成就感，而且能进一步提升广大市民的获得感、幸福感、安全感。

新业态催生新就业，新就业群体集聚新发展潜力。面向未来，我们将继续激活新兴领域中的“党建力量”，努力厚植新业态发展肥沃土壤，持续为新就业群体提供服务保障和关心关爱，为建设宜居宜业新汉阳凝聚起磅礴力量。

（作者为湖北省武汉市汉阳区委书记）

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)