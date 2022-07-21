人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

全国人大常委会执法检查组在福建检查外商投资法实施情况

2022年07月21日08:04 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社福州7月20日电  7月17日至20日，全国人大常委会副委员长王东明率执法检查组在福建检查外商投资法实施情况时强调，要贯彻党中央改革开放重大决策部署，推进外商投资法深入有效实施，不断提高利用外资水平，推动经济高质量发展。

　　王东明指出，要全面落实外商投资法确立的外资促进、保护和管理制度，积极回应外资企业关切，进一步打造市场化法治化国际化营商环境，不断提高外资工作法治化水平，助力稳定宏观经济大盘，为新时代全面深化改革开放、加快构建新发展格局提供有力法治保障。

　　其间，执法检查组听取福建省相关工作情况汇报，并赴福州、厦门等地检查。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月21日 06 版）
(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
防汛进入关键期 中国气象局：充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用
　　人民网北京7月20日电 （记者杨虞波罗）记者从中国气象局获悉，连日来，我国多地发生山洪等灾害，未来几天川黔鄂鲁苏皖等地有较强降水，江南华南等地将有大范围高温天气，天气气候形势依然十分严峻。17日、19日，中国气象局党组对做好防汛救灾气象服务保障工作进行了周密部署，并在20日对近期防汛救灾气象服务保障工作进行再安排再部署。…
第二届消博会将于7月25日至30日在海口举办 600多个全球新品首发首秀
　　人民网北京7月20日电 （记者赵竹青）商务部副部长盛秋平今天下午在国新办发布会上介绍，2022年中国国际消费品博览会（简称消博会），将于7月25日至30日在海南省海口市举办，预计有600多个全球新品首发首秀。 盛秋平介绍，本届消博会由商务部和海南省人民政府共同主办，主题是“共享开放机遇、共创美好生活”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部