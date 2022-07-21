新华社福州7月20日电 7月17日至20日，全国人大常委会副委员长王东明率执法检查组在福建检查外商投资法实施情况时强调，要贯彻党中央改革开放重大决策部署，推进外商投资法深入有效实施，不断提高利用外资水平，推动经济高质量发展。

王东明指出，要全面落实外商投资法确立的外资促进、保护和管理制度，积极回应外资企业关切，进一步打造市场化法治化国际化营商环境，不断提高外资工作法治化水平，助力稳定宏观经济大盘，为新时代全面深化改革开放、加快构建新发展格局提供有力法治保障。

其间，执法检查组听取福建省相关工作情况汇报，并赴福州、厦门等地检查。

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 06 版）

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