本报北京7月20日电 （记者杨昊）全国政协经济委员会媒体见面会18日在京举行，见面会的主题是“凝心聚力谋发展，政协委员谈经济”。全国政协经济委员会副主任刘世锦、苗圩，全国政协常委胡晓炼，全国政协委员刘尚希出席见面会，重点围绕学习贯彻中央经济工作决策部署，针对当前经济形势，聚焦助力做好今后一段时期经济工作与记者互动交流。

见面会上，与会委员表示，今年上半年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情带来的冲击，我国经济仍然是稳有预期、进有动能，展现出强大韧性，经济长期向好的基本面没有改变。下阶段，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，持续推进稳经济一揽子政策实施，着力稳定经济大盘，保持经济运行在合理区间。与会委员围绕媒体关心的我国经济发展机遇和挑战、完善财政政策和货币政策、扩大有效投资、防范化解金融风险、大宗商品和重要民生商品保供稳价、促进中小企业平稳健康发展、数字经济发展等问题进行了充分交流。

据悉，全国政协经济委员会还将根据经济形势变化，结合履职工作实际，适时举办媒体见面会。

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 06 版）

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