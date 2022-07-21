李元元 尤 政

习近平总书记在湖北武汉考察时强调：“科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。”作为汇聚大量人才与科技资源的智力高地，高校肩负着人才培养、科学研究、社会服务等重要使命，在科技创新中发挥着重要作用。华中科技大学作为新中国成立后中国共产党创办的大学，建校70年来始终坚持“顶天立地、追求卓越”，发扬“敢于竞争、善于转化”优良传统，展现“敢担大任、勇攀高峰”精神特质。新时代，我们自觉肩负起实现高水平科技自立自强的重任，努力为建设科技强国贡献力量。

大力培育创新人才。习近平总书记指出：“科技创新，一靠投入，二靠人才。”一流大学是培养拔尖创新人才的重要阵地。要坚持党的领导，坚持马克思主义指导地位，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，抓住历史机遇，紧扣时代脉搏，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力更好结合起来，努力为改革开放和社会主义现代化建设服务。华中科技大学不断增强人才培养的时代感、使命感、紧迫感，用好学科交叉融合的“催化剂”，提高基础学科培养能力，打破学科专业壁垒，对现有学科专业体系进行调整升级，瞄准科技前沿和关键领域，推进新工科、新医科、新文科建设，加快培养紧缺人才，更好满足党和国家事业发展对创新人才的迫切需求。从为党和国家培养“红色工程师”到培养新时代“卓越工程师”，学校始终坚持为党育人、为国育才，以立德树人为根本任务，以人才强校为重要战略，筑牢高水平科技自立自强的人才根基。深入实施新时代党旗领航工程，传承红色基因，将爱党报国的理念贯穿于人才培养全过程。坚持科教协同、产教融合，加快推进卓越工程师课程体系建设。坚持学科交叉、项目驱动，深入推进新工科背景下专业课程思政教学，以新工科建设深化卓越工程师人才培养改革。建立启明学院、未来技术学院等人才培养特区，打破学科专业边界，高起点、高标准、高质量培养国家急需紧缺的高层次人才。聚焦科技前沿，以长远眼光发现和培养具有战略科学家潜质的高层次人才，探索见苗浇水、精准滴灌式培养路径，大力锻造战略科学家成长梯队。

着力加强基础研究。习近平总书记强调：“加强基础研究是科技自立自强的必然要求，是我们从未知到已知、从不确定性到确定性的必然选择。”我国面临的很多“卡脖子”技术问题，根子是基础理论研究跟不上，源头和底层的东西没有搞清楚。基础研究一方面要遵循科学发现自身规律，以探索世界奥秘的好奇心来驱动，鼓励自由探索和充分的交流辩论；另一方面要通过解决重大科技问题带动，在重大应用研究中抽象出理论问题，进而探索科学规律，使基础研究和应用研究相互促进。一流大学是基础研究的重要创新源头。要聚焦国家战略需要，发挥基础研究深厚、学科交叉融合优势，释放基础研究、科技创新潜力，勇当基础研究主力军。华中科技大学作为一所以理工医科见长的高水平研究型大学，着力推进实施基础研究支持计划、交叉研究支持计划、重大科技创新支持计划，鼓励教师瞄准源头和底层科学问题，板凳甘坐十年冷，努力实现更多“从0到1”的突破。持续深化新时代教育评价改革，建立健全讲创新、比质量、重贡献的分类评价机制，创造有利于基础研究的良好科研生态。持续推进国家级重大平台建设，为国家重大基础前沿研究提供有力技术和平台支撑。

推进重大科技突破。习近平总书记强调：“随着我国发展壮大，突破‘卡脖子’关键核心技术刻不容缓，必须坚持问题导向，发挥新型举国体制优势，踔厉奋发、奋起直追，加快实现科技自立自强。”国家战略科技力量是科技创新的“国家队”，代表国家科技创新的最高水平，是国家科技创新体系的中坚力量，对于加快建设科技强国至关重要。强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，引导科技创新重点突破，是新时代实现我国科技自立自强的必然选择。高水平研究型大学是国家战略科技力量的重要组成部分，要瞄准世界科技前沿，着力攻破“卡脖子”的关键核心技术，充分发挥重大科技突破策源地作用。创新是华中科技大学的灵魂。面向经济主战场和国家重大需要，学校构建起从基础原创、关键核心技术突破到产业化应用较为完整的创新链国家科研基地体系，成为武汉建设具有全国影响力的科技创新中心、实现高质量发展的重要科技引擎。面向未来，学校将坚持主动服务国家重大战略，推动关键核心技术创新和科技成果转化，努力为科技进步和经济社会发展作出更大贡献。

（作者分别为华中科技大学党委书记、校长）

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 11 版）

(责编：赵竹青、陈键)