原标题：5G技术将继续健全升级我国制造业

由国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部与黑龙江省人民政府共同主办的2022世界5G大会将于8月10日—12日在黑龙江省哈尔滨市召开。大会“5G与工业振兴论坛”主席、全国政协教科卫体委员会副主任、科技部原副部长曹健林在接受科技日报记者专访时表示，5G技术将继续健全升级我国制造业。

“3年前我说过，5G将来最重要的应用可能在工业物联网、车联网和智慧城市，企业可以在这三个领域有较大的发展。今天看来，5G技术对制造业的助力是很大的，而且不止于这三个领域。”曹健林如是说。他3年前的判断并没有出错，而5G应用拓展的脚步也没有止于这几个方向。

5G已广泛应用于我国制造业

曹健林表示，过去几年间，5G在我国工业领域获得了广泛应用。许多行业已经认识到物联网等以5G为基础的应用所具有的广阔前景。

“打比方说在制造业当中，数字化改造、数字孪生这些最前沿的技术受到了企业的青睐。在具体应用方面，自动驾驶、城市抗疫等关乎民生的应用早已家喻户晓。几年之间，5G走进了‘家门’‘厂门’，加入产业、生活的各个方面，这都是5G取得广泛应用的直观例子。”曹健林解释说。

曹健林把制造业门类大致归纳成四类，一是终端的集成制造，二是原材料加工制造，三是零部件、仪器、工具和装备制造，四是关键核心材料和高端装备制造。曹健林指出，目前我国制造业的优势还是集中在前两类，而后两类产业的短板制约了5G应用的进一步拓展。

作为信息通信技术，5G在传输执行过程中离不开芯片的支撑，而芯片依然是我国制造业的短板之一。曹健林分析说，5G技术离不开两方面的支持，一是基础元器件，二是高端装备。在这两个方面，我国目前取得的进展还比较有限，但前景可观。目前芯片制造当中的许多工艺已经实现了国产化，装备也取得了很大突破，“积跬步以至千里”的路程正在行进当中。

高端制造是5G能够广泛应用的基础，5G技术在制造业当中又有广阔应用前景。5G技术和制造业具有相互健全、升级的关系。曹健林表示，这种“伴生关系”是当下乃至未来制造业的特征之一。

信通产业布局要以需求为牵引

“我认为，信通产业的发展一定要把中国的市场需求和社会需求放在考虑因素的最前列，这是关键核心技术攻关的方向所在。”曹健林说。

曹健林认为，“面向需求”是一种实事求是，有助于从业者和政策制定者打破思维惯性，跳脱出西方技术产业的路径依赖。“外国的技术研发方向是以本国国情为基础确定的，如果我们只是追赶，不问方向从哪里来，就难免陷入对他们路径的依赖。如果不这样做，一方面遭遇研发瓶颈，另一方面又和我国的实际需要脱节，走下去就会很困难。为此，我们得把本国的实际需要放在第一位，向有利于本国国计民生的技术方向拓展。举个例子说，我们不一定要一味学西方间距小的芯片，而是可以考虑怎样用间距较大的芯片适配我国产业的实际需要。”曹健林分析说，这样才能更好地发挥出我国的比较优势。

“与此同时，我们必须重视基础技术研究。基础技术研究也要面对高端制造业的实际需求，和需求密切结合，力求解决根源问题。我们在基础技术研究上相对比较弱，材料、结构等关键核心技术还需要突破。”曹健林提醒说。

曹健林补充说，面向需求的基础技术研究也需要国家的全局设计。依托重大需求牵引以及高屋建瓴的统筹，中国信通产业将会取得新的突破。

2022年5G大会恰逢其时恰逢其地

光学专业出身、曾长期在长春工作的曹健林评价说，今年8月即将在哈尔滨举行的世界5G大会对自己来讲可谓恰逢其时、恰逢其地。曹健林在大会上将担任“5G与工业振兴论坛”主席，他说，当下5G和工业有密切的关系，在5G技术支撑下，工业出现了很大的增长空间。在这一背景下，探讨推动5G和工业的相互作用有着重大意义。

“以大会举办地黑龙江为例，作为老牌粮食大省，黑龙江的产业就可以在5G支持下寻找新的突破口。例如食品加工业、渔业、新能源产业都能受惠于5G，未来‘智慧渔场’‘智慧电网’等都会更加常见。此外，黑龙江的重工业也可以依托5G实现高端转型，例如在生产流程中加入精密的过程控制。没有5G，需要实时采集、传输大量数据的过程控制也是无法实现的。有了5G，精密制造就更容易实现了。”曹健林期待地说。

曹健林表示，黑龙江的未来发展方向之一就是更高程度的国际化，同邻国开展更加密切的合作，特别是贸易上要从“东西走出去”转向“技术走出去”。即将召开的世界5G大会就是一个很好的交流机会，也是一个积极信号。这样一次国际化的盛会，将利好“数字龙江”建设，为这个边疆大省带来更多发展机会。

(责编：赵竹青、陈键)