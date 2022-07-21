原标题：每天小酌一杯或致老年痴呆

英国科学家对约2.1万英国人开展的最新研究结果显示，每天只喝一小杯葡萄酒都有可能导致患上老年痴呆症或帕金森病。这项迄今规模最大的研究表明，饮酒会抑制一种控制人体对矿物质吸收的激素，从而加剧认知衰退。相关研究发表于美国《科学公共图书馆·医学》杂志。

在该研究中，牛津大学阿尼娅·托皮瓦拉团队对2.1万名年龄介于40—69岁之间的英国人开展了调查，参与者报告自己的酒精摄入量，并接受核磁共振成像（MRI）脑部扫描。其中约7000人还接受了MRI肝脏扫描，以评估全身的铁含量。所有参与者都完成了一系列简单的测试来评估认知和运动功能。

研究结果发现，即使适量饮酒也会损害脑部健康——每周摄入7个单位或更多酒精与基底神经节中较高的铁标志物相关。基底神经节是控制运动、过程学习、眼球运动、认知、情绪等的神经元群。此外，大脑某些区域的铁积累也与较差的脑力技能相关。托皮瓦拉说：“拥有基底神经节铁含量较高标志物的人执行功能较差、智力较差、反应速度较慢，铁的积累可能导致与酒精相关的认知衰退。”

她解释说，血液中的铁对大脑的运转至关重要，但需要对它严格监管。老年痴呆症患者某些区域（包括深灰质）内铁含量较高，帕金森病患者体内也表现出同样的模式，这与被称为β淀粉样蛋白的“流氓蛋白”的形成有关，这种蛋白会聚集在一起，杀死神经元。从不饮酒的人看起来脑铁含量最低，而降低大脑中铁含量的药物螯合剂目前已经作为老年痴呆症和帕金森病的潜在疗法进行研究。（记者刘霞）

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