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邮储银行绿色金融课题组发布《碳中和目标下商业银行低碳转型路径研究》报告

2022年07月21日12:20 | 来源：新华网
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原标题：邮储银行绿色金融课题组发布《碳中和目标下商业银行低碳转型路径研究》报告

近日，中国邮政储蓄银行与中国环境科学学会气候投融资专业委员会（CIFA）、自然资源保护协会（NRDC）等单位在北京联合举办了“碳中和下商业银行气候友好转型”线上报告发布暨研讨会。会上，邮储银行绿色金融课题组发布了CIFA牵头项目系列研究报告之一——《碳中和目标下商业银行低碳转型路径研究》。这是继2022年1月出版《商业银行气候融资研究》专著之后，邮储银行绿色金融课题组在绿色金融领域的又一项阶段性研究成果。

报告指出，作为我国金融业的主力军，商业银行加快低碳转型，建设“碳中和”银行，既是履行社会责任，推进生态文明建设的使命担当；也是紧抓政策与市场机遇，应对环境气候风险挑战，实现自身高质量发展的内在需要。

报告分析了“碳中和”银行的概念内涵和理论基础，总结了邮储银行及其他国内外银行探索低碳转型、建设“碳中和”银行的实践经验。报告提出了我国商业银行低碳转型的路径建议：一是加强顶层设计，制定“碳中和”银行规划及路线图；二是夯实基础前提，做好碳排放核算及信息披露；三是把握关键路径，推动实现自身运营与投融资的碳中和；四是健全保障体系，建设专业机制。

近年来，邮储银行从公司治理、政策制度、资源配置、产品创新、风险管理、金融科技、绿色运营和能力建设等方面，大力发展可持续金融、绿色金融和气候融资，充分利用内外部平台开展绿色金融相关课题研究，不断提升专业能力。邮储银行连续多年获评中国银行业协会绿色银行评价先进单位；2021年获得明晟公司（MSCI）ESG评级A级；“基于大数据技术的绿色信贷服务项目”入选人民银行金融数据综合应用试点；获得国际金融论坛（IFF）第二届“全球绿色金融奖——创新奖”；在《机构投资者》杂志组织的“2022年度亚洲最佳公司管理团队”评选中荣获中国内地金融领域“最佳ESG”奖项；获得《环球金融》（Global Finance）“亚太地区绿色贷款杰出领导力大奖”。

下一步，邮储银行将继续践行绿色发展理念，加强创新实践和专业研究，大力发展可持续金融、绿色金融和气候融资，积极探索转型金融，加快建设一流的绿色普惠银行、气候友好型银行和生态友好型银行，助力实现碳达峰碳中和目标。

(责编：董童、李源)

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