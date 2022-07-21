原标题：农业银行开展2022年银行业普及金融知识万里行活动

普及金融消保知识关乎人民群众切身利益。2022年6月，农业银行践行“以人民为中心”的发展思想，以“共同维护金融消费公平”为主题，围绕“维护消费者基本权利，保障消费公平”“保护个人信息安全，促进消费公平”“关注特殊群体，扩大消费公平”“防范电信网络诈骗，守护消费公平”等议题，全方位、多渠道开展了形式多样的2022年银行业普及金融知识万里行活动。据统计，全行2.2万余个网点，累计开展线上线下活动2.79万余次，活动触及消费者3亿余人次。

坚持深层次谋划，统筹部署有底气。农业银行高度重视金融消费者权益保护工作，把关切民生作为金融服务的出发点和落脚点，把自觉维护广大民众的金融消费者权益、提高消费者金融风险防范意识、增强消费者金融素养贯穿于日常经营管理中，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。活动期间，在持续落实好疫情防控工作要求的基础上，对活动开展进行了统一部署。各级行结合地方监管机构要求，因地制宜，细化实施方案，明确职责分工，全面覆盖宣传重点，通过网点常态宣传、主题专场宣传、媒体案例宣传等方式抓好宣传活动落实。

坚持针对性聚焦，精准触达接地气。农业银行持续加强对广大公众的金融知识教育宣传和金融风险提示，多维度促进金融消费公平公正，在潜移默化中将金融知识传递给金融消费者，助力共享金融改革发展成果，努力构建和谐、公平的金融消费环境。聚焦老年人群体的金融使用诉求，丰富教育宣传场景，大力开展进老年大学、进养老服务机构、进老年社区的“三进活动”，切实弥合“数字鸿沟”。聚焦青少年的消费观念和风险意识，大力开展金融知识进校园、金融知识进课堂等活动，切实提高青少年金融素养，提升风险防范和识别能力。聚焦新市民群体的金融需求，组建“党员先锋队”“青年突击队”，深入市场、建筑工地、广场等现场，持续做好金融服务。聚焦残障人士的金融需求，大力开展进特殊学校、进残障学校、访村入户等活动，积极践行社会责任，弘扬金融正能量。聚焦服务“三农”的使命，大力开展“送金融知识下乡”“送金融知识上门”等活动，打通消费者权益保护宣传活动的“最后一公里”。

坚持多渠道开展，立体普及聚人气。农业银行综合运用“线上+线下”宣传渠道，持续扩大教育宣传覆盖面。积极开辟公众教育宣传区，把网点厅堂作为开展金融教育宣传活动的重要阵地，并依托网点“金融知识库”现场专人为消费者答疑解惑。借助官方网站、手机银行、微信公众号、视频号等渠道，搭建起方便快捷的线上服务渠道，拓宽金融教育宣传的触达面。围绕“个人信息保护”“防范电信网络诈骗”等热点话题，持续创作优质原创作品，并通过情景剧小视频、动画视频、漫画、沙画、交互游戏等多种形式，调动不同年龄层金融消费者“非接触”学习金融知识的热情，为广大金融消费者带来干货满满的“沉浸式金融课堂”，助力营造良好的金融知识教育宣传氛围。

农业银行将持之以恒地将金融消费者权益保护工作融入经营发展的始终，努力为金融消费者提供更加高效、优质、精准、暖心的金融服务，切实维护金融消费者合法权益，以更高站位、更大担当、更强力度，为维护金融市场秩序、构建良好金融生态、促进社会和谐发展贡献“农行力量”。

(责编：董童、李源)