新华社北京7月21日电 题：中欧班列里程碑 对外合作新征程

新华社记者李蓉

作为中国首条中欧班列线路，中欧班列（重庆）日前迎来新的里程碑——中欧班列（重庆）开行突破1万列。中欧班列（重庆）开行列车破万标志着亚欧大陆互联互通、共同发展的一个新起点，也昭示着中国对外经贸及更广阔领域合作的光明前景。

2011年3月，首列重庆至德国杜伊斯堡的国际联运列车探索开行，开启了中国“钢铁驼队”跨越亚欧大陆的不间断旅程，搭建了开放合作的友谊桥梁。目前，横跨亚欧大陆的中欧班列“连点成线”“织线成网”，通达欧洲23个国家的180个城市，运输货品达5万余种。尤其是在新冠疫情暴发初期，空运海运受阻，中欧班列一枝独秀，将大量紧缺防疫物资通过陆路送到沿线各国，为全球合作抗疫立下了汗马功劳。2021年，中欧班列开行1.5万列，向沿线国家运送了146万标箱货物。

今年以来，中欧班列不断拓展新线路——中欧班列成渝号（绵阳）首次开行，中欧班列（长沙）开辟拉脱维亚新线路，中欧班列长安号开通跨里海、黑海班列……已有各线路捷报频传——合肥中欧班列从2014年开行至今实现进出口贸易额超百亿美元；成渝两地中欧班列开行量突破2万列大关；上合示范区今年前5个月到发中欧班列同比增长近四成……

作为共建“一带一路”重要合作纽带，中欧班列的蓬勃发展为高质量共建“一带一路”注入了新动力。“钢铁巨龙”将共商共建共享的中国理念带到亚欧大陆各地，助推“一带一路”合作踏上新台阶，造福当地民众。一座座“连心桥”、一道道“发展带”、一个个“繁荣港”、一条条“幸福路”接连诞生。数据显示，2021年中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额达11.6万亿元，对沿线国家直接投资1384.5亿元，一批民生领域援助项目落地见效。意大利洛伦佐·梅迪奇国际关系研究所专家法比奥·马西莫·帕伦蒂撰文指出，共建“一带一路”倡议提出以来，相关国家和地区在经济发展、民生改善等方面硕果累累，向世界证明了共建‘一带一路’的价值和意义。

不论是中欧班列“奔流不息”，还是“一带一路”“开花结果”，都是中国对外经贸合作蓬勃发展的生动体现。近年来，中国积极开展对外经贸合作，持续扩大高水平对外开放，为稳定全球供应链、缓解全球通胀压力作出重要贡献，惠及众多合作伙伴。今年上半年，中国外贸规模达19.8万亿元，连续8个季度实现同比正增长；中国对东盟、欧盟、美国进出口分别增长了10.6%、7.5%和11.7%；中国对“一带一路”沿线国家、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）贸易伙伴进出口分别增长17.8%和5.6%。未来，中国将有望与各国在清洁能源、智慧城市、5G、人工智能等领域打造更多新的合作亮点，共同做大合作的蛋糕，为世界经济走出低迷创造机遇。

中欧班列的引擎日夜不息，中国对外合作的脚步前行不辍。风物长宜放眼量，发展是解决一切问题的总钥匙，相信合作向前的力量终将胜出，引领世界走出阴霾。

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