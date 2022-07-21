新华社北京7月21日电 题：全力支持稳定宏观经济大盘 着力防范化解金融风险——银保监会有关部门负责人谈上半年银行业保险业运行发展情况

新华社记者李延霞

上半年，银行业保险业支持实体经济情况如何？金融风险防控形势怎样？在21日举行的国新办新闻发布会上，银保监会有关部门负责人进行了详细回答。

实体经济资金有效供给平稳增长

银保监会政策研究局负责人叶燕斐表示，当前稳增长压力较大，银保监会出台多项政策举措，切实推动银行保险机构提升服务实体经济质效。

银保监会数据显示，今年上半年，人民币贷款同比多增9192亿元，银行保险机构新增债券投资6.6万亿元，同比多增3.3万亿元。

重点领域金融服务不断优化。数据显示，上半年基础设施贷款增加2.6万亿元；制造业贷款增加3.3万亿元，同比多增1.6万亿元，其中高技术制造业贷款同比增长28.9%；居民消费贷款增加1589亿元。

叶燕斐表示，下一步，银保监会将抓好抓细各项政策落地，继续满足实体经济有效融资需求，加强薄弱环节金融服务，强化产业转型升级金融支持，支持基础设施和重大项目建设等，全力支持稳定宏观经济大盘和经济高质量发展。

稳定普惠型小微企业贷款投放

银保监会数据显示，今年6月末，全国小微企业贷款余额55.84万亿元，其中普惠型小微企业贷款余额21.77万亿元，同比增长22.6%，较各项贷款的平均增速高出11.69个百分点。有贷款余额客户数达到3681万户，同比增加710万户。

“特别要指出的是，今年上半年普惠型小微企业贷款增量达到2.69万亿元，比去年同期多增2100亿元。今年以来对小微企业贷款支持力度比去年总体有所加大，这个成绩取得来之不易。”银保监会新闻发言人、法规部主任綦相说。

下一步如何稳定普惠型小微企业贷款投放？綦相表示，将继续抓好“两增”考核，做好月度监测，督促银行业金融机构完成全年普惠型小微企业信贷计划，保持普惠型小微企业贷款快速增长势头。同时督促银行业金融机构合理运用续贷、贷款展期、调整还款计划等方式为市场主体办理贷款延期，努力做到“应延尽延”。

“着眼于提高服务动力和能力，我们对银行的小微企业金融服务做定期监管评价，督促银行机构抓好组织机构、资源配置、绩效考核、尽职免责、不良容忍、产品创新等方面问题的整改，做好制度完善和在基层的落地。”綦相说。

持续加大风险防控力度

数据显示，二季度末，商业银行不良贷款余额2.95万亿元，较年初增加1069亿元，不良贷款率1.67%，较年初下降0.06个百分点。银行业保险业总体运行稳健，风险抵御能力持续增强。

关于中小银行改革化险进展，綦相表示，今年以来，银保监会扎实推进中小银行改革化险，加大对股东股权的监管力度，持续摸排中小银行实际风险底数，大力推进不良资产处置。上半年，中小银行累计处置不良贷款5945亿元，比上年同期多处置1184亿元。

綦相表示，总体来看，我国中小银行总体运行平稳，风险可控。针对个别机构暴露出来的风险问题，将坚持为民监管，稳妥有序推进中小银行风险处置，切实保障人民群众的金融财产安全。

针对近期的村镇银行风险事件，綦相表示，河南、安徽5家村镇银行事件爆发以后，银保监会多次公开表示，要严格依法依规，以事实为依据，以法律为准绳进行处理。凡依法合规办理的业务均受到国家法律的保护。有关单位已经对外公布了5家村镇银行账外业务客户资金垫付的公告。目前，相关工作正在稳步推进过程中。

关于“保交楼”，银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞表示，6月30日，江西景德镇某个楼盘因为延期交房引发舆论关注。银保监会对此高度重视，积极加强与住房和城乡建设部、人民银行等部门的协同配合，支持地方更加有力推动“保交楼、保民生、保稳定”工作。在地方党委政府“保交楼”工作安排的总体框架下，指导银行积极参与相关工作机制，配合压实企业、股东等相关各方责任，遵循市场化、法治化原则，主动参与合理解决资金硬缺口方案研究，做好具备条件的信贷投放，协助推进项目快复工、早复工、早交付。同时，指导银行加强与客户沟通，依法保障金融消费者的合法权益。

刘忠瑞表示，在房地产信贷政策中，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，保持政策连续性、稳定性，有效满足房地产企业合理融资需求，大力支持租赁住房建设，支持项目并购重组，满足刚需和改善性住房需求，努力保持房地产市场平稳有序运行。

(责编：胡永秋、杨光宇)