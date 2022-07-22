本报记者 刘鑫焱 乔 栋

晋东南最近频繁降雨，给炎热的夏天带来阵阵清凉。已近两米高的玉米长势喜人，山西省长治市屯留区农业生产托管服务中心主任呼建军指着身后这块地，言语中很有成就感：“4年前，这块地还是板结严重、亩产800多斤的薄田，如今这块地已是熟软肥沃、亩产超过1600斤的良田，通过推广秸秆还田等技术，土壤结构、养分发生了很大的变化，产量也实现了翻番。”

一大早，屯留区康之源农业机械服务专业合作社负责人魏军手机里的微信群就响个不停，“知道我们这的机器好，连周边县的农户都找过来了，‘预约订单’都排满了。”像康之源这样的农业生产托管服务主体，屯留区有42家，实现整村托管160个。农业生产托管是如何激发土地活力，助力增产增收的？记者进行了采访。

“点菜式”服务满足各种需求

屯留区上村镇北宋杜村村民赵忠保今年77岁，孩子们在外打工，家里的7亩地让他颇有些为难。同样为难的还有在北栗村附近康庄园区清华厂打工的小伙段青红，“旷工要扣工资，‘两头都想兼顾’，难！”

屯留区推广的农业生产托管服务解决了不少人的难题。“这两年，我家的地是全过程生产托管，从春到秋，从种到收，打一个电话，种子、化肥、农药，再加上春种，一条龙服务。花点‘小钱’，收成归我，收入还增加了不少。”赵忠保对农业生产托管给出了“省时、省心、省力，还能增加收入”的“三省一增”评价。

托管农业是如何帮助农民实现增收的？

北宋杜村村民郭连玉认真地算了一下账：“规模化、机械化种植，让每亩地种子、化肥、农药等投资降了60多元；平均亩产相较以前还增加了近500斤，这一减一增，算下来亩均增收600多元。”

统计数据显示，屯留区的托管农业实现农业生产的“一降两增”：去年，亩均投入成本下降145元；亩均可增产150公斤以上，增收500元以上。

为了更好满足农户需求，屯留区还推出“特色菜单”，供农户自己选择。按照全区东西部机械化作业差异，创新推出“六核心服务”和“三环节套餐”的托管服务菜单。其中“六核心服务”包括机播、机收、秸秆还田、深松深耕、旋地、烘干服务。“三环节套餐”，即在平原乡镇推行包含以玉米机收、秸秆还田、深松深耕为主的全套作业环节；在丘陵、山区乡镇推行包含秸秆还田、深松深耕、旋耕等部分核心作业环节；全区域推行以玉米机械化烘干为主，包含测、收、储等环节的多样化服务。

“点菜式”服务满足了农民的各种需求，得到广大农民的热烈欢迎。

依托托管服务主体推广农技

这是一份关于北栗村的“测土配方施肥化验单”：根据表上测出的有机质、氮磷钾等土壤肥力指标含量，得出这块土地适用肥配比、施肥时间以及用量、注意事项。

“以前农户施肥，大多是粗放式的‘大水漫灌’，化肥没少用，效果却很一般。”屯留区农业生产托管服务协会副会长吕建国说，“这个化验单相当于这块地的‘用肥指南’，该用什么样的肥、用多少肥——说得清清楚楚，有助于发挥最佳效果，实现科学施肥。”

农业生产托管规模的提升，为农技推广提供了广阔空间。“以前几万农户像汪洋大海，农技、农机推广只能是提倡、引导。现在，屯留全区托管面积达到60万亩，平均过万亩的托管规模和相对集中的服务主体，为先进种植技术的应用和推广奠定了坚实的基础。”屯留区农经中心负责人侯学增说。

更多先进农机具，也登上了“舞台”。魏军不久前更新了更先进的农机设备，他兴冲冲地拍着眼前这台“大家伙”：“能够做到种肥同播，分层施肥，化肥减量近1/3，种子用量也大幅下降，起到更好的‘减量增效’作用。”

“这个马力大，能打破30厘米深的‘犁底层’，实现深耕、深松，粉碎后的秸秆充分还田，避免病虫害，土壤改良效果好。”呼建军指着自家的大马力拖拉机介绍，“但这样的大拖拉机，得达到一定的土地规模才适合，否则就不划算。”

为了更好依托托管服务主体推广农技，屯留区农业生产托管服务协会建立“农业生产托管大数据管理平台”，将农民专业合作社、农业企业等托管服务主体纳入管理系统，在推行秸秆还田、深耕深松、种肥同播、统防统治等高效旱作农业技术时效率更高，解决了农业科技落地“最后一公里”问题。

同时，托管农业给屯留区带来了生态效益：深耕深松与秸秆还田相结合，减少了秸秆焚烧的情况；优化化肥农药使用比例，减少了化肥农药对环境的污染。

建立“协会+金融+保险”服务模式

托管服务主体，在服务农业的过程中，也享受到了来自多方的助力。

屯留区成立了农业生产托管服务协会、粮食生产协会，依托大数据管理平台对全区的大型农机分时段调配，大大提高了农机的使用频率。“农忙一开始，从东边开始干起，逐渐向西跨区域作业。”魏军说，“这样，大型农机使用时长提上来了，成本降下去了。”

“先进农机价格比较高，光靠托管服务主体自己，资金压力比较大。”侯学增说，“我们成立行业服务协会，形成集体信用，对接银行等金融机构，有效缓解了‘贷款难’的问题。”2021年，各金融机构向各类托管服务主体累计提供贷款2.44亿元。

此外，屯留区推动了当地保险公司设立“成本商业保险”“完全成本保险”。侯学增介绍，“成本商业保险”为农业生产托管玉米高产示范田险种，托管服务主体只需承担每亩23.5元的保费，就可享受每亩650公斤的产量保险，产量不足部分将按照每斤1.3元赔付；高粱种植“完全成本保险”，服务主体承担每亩30.5元的保费，去年水灾后高粱歉收，相关服务主体每亩收益不足800元的部分由保险赔付。

这样，屯留区建立了覆盖托管农业产前、产中、产后全链条的“协会+金融+保险”服务模式，为托管农业走稳健、发展好提供了坚实的支撑。

目前，屯留区农业生产托管面积达到60万亩，占全区耕地面积的八成以上，服务小农户4.87万户。“围绕‘谁来种地’‘怎么种好地’等关键问题，屯留区以农业生产托管服务主体为关键，配置资金、技术等生产要素，为农业现代化打下了良好基础。”侯学增说。

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 12 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)