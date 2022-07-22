刘鑫焱

在山西，吕梁山与太行山区的农村，近年来外出务工的年轻人越来越多，发展农业生产托管是现实需求。长治市屯留区属于农业生产托管服务试点县区，丘陵、平川地貌分布均衡，是天然的试验田。

屯留区托管服务中心的墙壁上，写着这样的话：“做给农民看、带着农民干、帮着农民把钱赚”。几年来，托管服务主体蓬勃发展，好处也显而易见：农业生产效率提升——农民解放双手、产量提升，收入增加。不仅如此，农技推广更加便捷，土壤品质不断改良。

做好农业生产托管服务，要根据地理条件，做好“分”字诀。当地从农业生产的实际条件出发，引导托管服务主体将托管服务内容分解为6个关键环节，提供全套作业环节与核心作业环节的不同“套餐”，全方位满足托管需求。

完成“分”的供给侧改革，还需做好“合”。采访中记者发现，托管农业有着庞大市场需求，但绝非靠几家托管服务主体“自由发挥”即可达到最佳效果。在此过程中，当地探索聚合相关部门资源，整合金融、保险、农机、农技资源，发挥行业协会作用，盘活农业生产产前、产中、产后的各个环节，激活全要素，才能支撑当地八成以上的耕地稳定托管。

农业生产托管服务，是农业现代化的重要抓手。但托管绝非一蹴而就，屯留区的实践表明，既需要聚焦农业生产各环节、托管服务全流程，给予精准“滴灌”，也需要结合当地农业地理实情，给协会、合作社、服务主体充分赋能。如此，农业生产托管方能真正落地，为农业现代化发展持续注入动力。

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 12 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)