全国数字乡村建设现场推进会举行
2022年07月22日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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本报杭州7月21日电 （记者高云才）中央网信办、农业农村部近日在浙江德清举办全国数字乡村建设现场推进会。会议提出，要瞄准农业农村现代化主攻方向，聚焦重点领域和短板弱项，扎实推进数字乡村建设。
一方面，要大力推进智慧农业加快发展，加大技术创新和示范推广力度，支撑好重点领域工作，大力推进农村电商提档升级，做好工程引领、基础建设、人才培育和品牌打造。另一方面，要大力推进农业农村大数据深化应用，加强数据制度、数据资源和应用场景建设，大力推进乡村治理数字化创新发展，加快补齐乡村数字基础设施短板，提升乡村治理数字化能力、信息服务水平和农民数字素养，持续巩固拓展网络帮扶成效。
《 人民日报 》（ 2022年07月22日 12 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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