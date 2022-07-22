激发开放新动能
2022年07月22日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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陆海新通道国际消费中心建成落地，让进口商品展示交易新模式走进核心商圈；全市首家中外合资非营利性医疗机构开诊，让市民享受国际优质医疗服务；创新出台境外职业资格证书认可清单，助力国内外高端人才集聚……重庆正在将“开放”深深刻进基因。
2021年4月，重庆获批成为中西部地区唯一开展服务业扩大开放综合试点省份。重庆持续强化顶层设计、系统集成、制度创新，扎实推进服务业重点领域开放，为服务业开放发展注入强劲动能。
取得“‘以航空公司为单元’的保税航材监管模式”“科技跨境贷”“植物新品种权质押贷款新模式”等一批首创性差异化试点成果；于西部地区率先开展合格境内有限合伙人（QDLP）试点，发行首单绿色金融债券和银行间市场首单清洁交通类碳中和债券，落地首个核心商圈保税展示交易中心，成立陆海新通道职业教育国际合作联盟……重庆立足西部特色，聚焦重点行业领域服务业扩大开放。对标高标准国际经贸规则，努力为国家全方位开放和服务业创新发展发挥示范带动作用。
经过一年创新实践和改革探索，重庆服务业扩大开放取得阶段性成效——国务院批复的试点总体方案86项任务已实施72项，实施率83.7%，开展首创性差异化改革探索50余项，400余个现代服务业项目落地，出台试点配套政策文件60个，实现良好开局。
“要形成‘点’上有项目集聚，‘线’上有案例推广，‘面’上高质量发展的服务业开放发展新格局，加快打造内陆现代服务业发展先行区，助推内陆开放高地建设。”重庆市商务委主任章勇武表示，重庆将抢抓服务业扩大开放机遇期，全面融入和服务新时代西部大开发、共建“一带一路”、长江经济带发展、成渝地区双城经济圈建设和西部陆海新通道建设等国家战略。
《 人民日报 》（ 2022年07月22日 16 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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