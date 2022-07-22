本报记者 常碧罗

4月2日，重庆团结村中心站，站内正在进行装卸集装箱作业。

邹 乐摄

4月2日，陆海新通道中缅印国际联运班列（中国重庆—缅甸仰光—印度洋）成功首发。

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图为观众在西洽会璧山展区参观“云巴”模型。

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重庆市璧山区的工业园区内，机器轰鸣，厂房拔地而起，这个国际新型绿色建材产业园项目，通过西洽会落户璧山，旨在建设新型绿色建材产业园以及相关配套设施，建成后将形成百亿级交易市场。

2018年，经过20年发展的中国（重庆）国际投资暨全球采购会（渝洽会）更名为中国西部国际投资贸易洽谈会（西洽会），升级成为国家级展会，如今已成功举办3届。

西洽会为中国西部搭建起新的平台，畅通国内国际双循环，助力经济迈向更高质量发展。

搭平台、强服务

助力西部经济健康发展

冲压、焊接、涂装、总装……走进位于重庆两江新区的赛力斯汽车有限公司，只见机器手臂伸缩旋转，生产线井然有序。

在这个智能工厂里，有不少亮眼“黑科技”，拥有众多机器人，既实现了高度自动化，也提高了生产过程的可控性。

赛力斯汽车快速发展的背后有西洽会的助力。2018年，在首届西洽会上，赛力斯汽车签下年产5万辆纯电动乘用车项目，投资金额约35亿元。

西洽会，正在成为沟通世界和中国西部的平台，让更多企业扎根重庆，辐射西部。

对于珠海冠宇电池股份有限公司来说，西洽会让他们重新认识到重庆的发展前景。5月正式签约落户，7月进场装修，10月安装设备，12月设备调试，次年1月正式投产……作为首届西洽会的重大签约项目之一，公司投资的高能量密度锂离子电池智能化制造项目落地重庆，该项目总投资40亿元，将形成年产3C消费类锂电池约2.2亿只、年产动力锂电池4.4GWH、日封装（PACK）80万只锂电池的产能规模。

“仅仅7个月，我们感受到了重庆速度。”企业相关负责人感慨。

更多的企业通过西洽会认识重庆，走进西部。去年，第三届西洽会上共举办了招商推介、经贸洽谈、考察对接等活动100余场，签约项目359个，签约总额3578.2亿元。其中，集中签约项目102个，金额2285亿元，涵盖了信息技术、高端装备、生物技术、清洁能源等20余个领域；场外签约项目257个，金额1293.2亿元。集中签约项目平均投资额达22.4亿元，投资额超过50亿元的项目达17个。

今年，重庆迎来第四届西洽会。本届西洽会以“走进西部、洽谈未来”为主题，采取“专题展会+高峰论坛+投资贸易活动”、线上线下相结合的形式举行。开幕式暨2022陆海新通道国际合作论坛、2022福布斯中国城市消费发展论坛、中国服务业开放合作论坛等8个会议及论坛将精彩开幕，重大项目签约、跨国公司“重庆行”、“投资西部行”项目对接会等7个系列投资贸易活动将带来新的投资热潮。

不仅如此，在现场，参观者还将从投资贸易和产业促进两大展区的12个展馆领略我国西部经济发展的风采。

促消费、稳投资

扭住内需这个战略基点

历届西洽会的成功举办，折射重庆在消费和投资领域的活力与吸引力。“你问我答”就能快速找到想去的楼层；“打开车门”“打开空调”，通过一系列语音指令就能完成，新能源汽车被赋予了更多智慧智能元素；餐厅的食物可以线上一键购买、停车场扫码即可秒速出场……在重庆两江新区的各大商圈，智慧化应用正给予人们更好的体验，也为商圈注入新的活力。体验店、概念店、全品类店等，推动线上线下融合发展，不断提升消费能级和水平。

重庆自去年获批培育建设国际消费中心城市试点以来，围绕实施国际消费载体提质等“十大工程”，提出培育试点示范区县、支持商业载体示范创建、支持龙头企业引进培育、支持引进商业品牌首店、支持特色品牌发展等政策。同时各区县也结合实际出台相应配套政策，市区两级统筹合力，较好发挥政策制度的撬动、激励、保障作用，为培育建设国际消费中心城市提供了有力支撑。

不久前，2022“爱尚重庆”焕新消费季首届中国（重庆）国际消费节启幕。重庆市渝中区、江北区、两江新区、璧山区等20多个区县发放消费券累计超过5000万元，吸引不少消费者，进一步激活了消费市场，推动服务业向高品质多样化升级。

活动期间，重庆各大商业综合体、商家、文旅景点推出各类主题促销活动，为广大市民提供丰富多彩时尚消费全新体验。本届西洽会也将举办2022福布斯中国城市消费发展论坛。

今年一季度，重庆消费市场持续向好。全市实现社会消费品零售总额3519.8亿元，增长4.2%，住宿、餐饮营业额和汽车销售分别增长6.1%、4.8%、10.5%。

扩大有效投资是补短板、增动能的有力举措。重庆着力打造优良投资环境，为企业纾困解难。“省了20天时间、30万元经费，‘三评合一’让我们感受到了重庆速度！”辗转各地投资经商的张鸿飞，对西部（重庆）科学城竖起大拇指。重庆海吉亚肿瘤医院二期工程落地之初，科学城生态环境部门的干部就主动找上了门——原本需要办理3个事项，如今一体审查、一次审批，单项最高精简材料63%。

接下来，重庆将多管齐下扩大有效投资，通过投资持续稳定增长，不断扭住扩内需这个战略基点，巩固经济平稳增长的态势。

稳外贸、稳外资

服务构建新发展格局

今年1—6月，重庆外贸进出口总值4236.5亿元人民币，较去年同期增长12.5%，高于全国整体增幅3.1个百分点。其中，出口2769.9亿元，增长19.5%；进口1466.6亿元，增长1.3%。这份亮眼的成绩单背后，是稳外资稳外贸的各项政策真正落地见效。

更多外资企业通过西洽会和中国西部“握手”，外贸企业也在西洽会的平台上寻找机遇，蓬勃发展。

当中小外贸企业面临融资难题时，重庆市出口信保风险补偿资金池作用便显现出来。重庆晓林精细化工有限公司累计通过资金池政策获得银行授信600余万美元，助力企业不断扩大贸易规模，拓展境外市场。今年一季度，重庆为出口企业提供保单融资增信支持约1亿元人民币。

重庆市商务委会同中信保重庆分公司，充分释放政策红利，进一步加大对中小微外贸企业的支持力度，降低企业投保成本，鼓励外贸业态和模式创新，增强企业经营保障。一季度，全市出口信保短期险共支持重庆企业出口19.5亿美元，增长24.8%，支持550家小微企业出口1.67亿美元。

“今年以来，我们抓紧抓实抓细国家各项助企纾困政策落地，强化统筹调度和精准服务，有力提振了市场主体信心。”重庆市商务委党组成员、副主任许新成告诉记者。

得知马士基集团正研判在西南地区增设业务机构后，今年1月16日，重庆市商务委向他们发出来渝考察的邀请，也正式开启了双方合作的大门。

“在重庆商务委的大力支持下，我公司项目组从今年1月份开始对写字楼进行实地考察，3月份就已经确定选址来福士广场。市商务委和渝中区政府在此过程中所采取的高效沟通和务实做法给我们留下了深刻的印象。”马士基集团中国首席代表彦辞（Jens Eskelund）告诉记者，集团将在重庆招聘员工800名，开展综合集装箱物流供应链管理及全球服务共享中心两大业务。

今年以来，针对外贸企业，重庆分级分类收集了解重点外贸企业经营情况及困难，实时调度重点区县及开放平台数据运营情况，建立跨部门联动机制，加大对企业用工、用电、用气和物流运输保障，推动外资企业加快承接订单，全球物流、飞力达等物流配套企业加大进口重点料件采购储备，有力提振企业信心。

“我们将以西洽会为平台，充分利用国际国内两个市场两种资源，着力构建高水平开放型经济体系，推动外贸稳量提质、外资保稳促优，努力创造更多国内国际双循环新发展格局的生动实践。”重庆市商务委党组书记、主任章勇武说。

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《 人民日报 》（ 2022年07月22日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)