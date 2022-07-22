本报记者 刘新吾

近日，中国（重庆）知识产权运营中心获批立项并成功落户西部（重庆）科学城，为创新主体提供集知识产权收储、评估、交易撮合、定价、结算、金融等于一体的知识产权运营服务。

健全知识产权市场运营机制，重庆打出优化营商环境“组合拳”。近年来，重庆先后出台《重庆市优化营商环境条例》《关于持续营造国际一流营商环境的意见》等文件，加快打造优质有序的市场环境、公平公正的法治环境、高效便捷的政务环境。

今年5月，铜梁区“企业服务直通车”在线平台正式上线运行。企业只要扫一扫二维码，就能提交问题和诉求，推动解决实际困难。璧山区推出政务服务联办套餐，让居民一次办好新生儿的出生医学证明、社保卡、居民户口簿等材料……

这些举措是重庆优化政务服务的缩影。重庆全面推行线上“一网通办”、线下“一窗综办”，市级行政许可事项“最多跑一次”比例超过99%，平均办理时间压减60%以上。升级开办企业“一网通”平台3.0版，全市开办企业一日办结、零成本。

政务服务提质增效，法治环境持续改善。重庆加快实施信用分级分类监管，在消防安全、食品药品等重点领域，建立完善行业信用监管标准化工作规范。建立新经济风险研判机制，出台71条市场监管领域轻微违法经营行为免责清单。成立西部地区首个破产法庭，累计清理债务833亿元，盘活企业资产405亿元。获批设立成渝金融法院并落户重庆，为打造西部金融中心提供有力支撑。

优化外商投资环境，加强与外国领事机构、商协会日常交流，发挥外商投资行政服务管家、外商投资企业智慧服务云等平台作用，通过“线上+线下”方式，及时协调解决疫情防控常态化下的物流、用工、用能、人员出入境等问题。今年上半年，全市累计走访联系外资企业1953家，帮助外资企业解决问题困难145件。

营商环境持续改善，市场活力充分释放。今年1—5月，全市新增市场主体23.1万户，较2021年和2020年同期分别增长10.12%、34.56%，总量达到330万户。

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)