本报记者 刘新吾

近日，一列满载汽车零部件的货运班列从中铁联集重庆中心站出发，约两天运至广西北部湾，然后换装海运货轮抵达印度尼西亚的雅加达港。今年以来，借助西部陆海新通道，小康集团共运输汽车及零部件约300个集装箱，货值超过1亿元。

2017年，首列广西至重庆的铁海联运班列开通以来，西部陆海新通道已成为推动西部地区实现更高水平对外开放的重要动能。

西部陆海新通道物流和运营组织中心主任刘玮介绍，重庆以西部陆海新通道为依托，积极扩大与东盟的贸易，推动重庆汽车、通机、电子等产品出口，扩大东盟产品进口，建设“一带一路”进出口商品集散中心。

今年开通的中缅新通道（重庆—临沧—缅甸）国际铁路班列，是西部陆海新通道的最新进展之一。东盟的产品也有了运往我国西部的快速通道，还能接续转搭中欧班列直达欧洲。目前，西部陆海新通道物流网络已覆盖全球107个国家和地区的319个港口。

重庆还服务本土企业积极“走出去”，支持重庆汽车、摩托车、通机等行业龙头企业建立海外工厂或维修中心，带动相关零部件企业、物流供应链企业等“抱团出海”。在西部陆海新通道的支持下，小康集团还在印尼投资1.5亿美元，建立汽车制造基地。

区域合作不断深入，国际贸易不断扩大。2021年，重庆与东盟进出口额达1292亿元，同比增长15.2%；重庆实际利用东盟国家外资16.36亿美元，同比增长124%。

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)