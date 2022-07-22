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抓住机遇  连通世界

本报记者  常碧罗
2022年07月22日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　不久前，2022年重庆市高校跨境电商创新创业大赛圆满落幕。据了解，本次大赛聚集了重庆跨境电商企业、产品供应链、金融服务、国际物流等多方资源。参赛队伍在平台上与全球买家客户线上交易家居类、户外用品类、玩具类、服装类、3C数码等产品。

　　跨境电商的蓬勃发展，是重庆新业态持续优化更新的缩影。近年来，重庆着力发挥跨境电商等新业态新模式的创新带动作用，出台专项扶持政策，建设跨境电商产业园，举办跨境电商交流活动，扩大跨境电商进出口规模。

　　高水平构建跨境电商平台，eBay人才孵化基地落成揭牌，跨境电商行业智库为创业者带来更多指导。

　　与此同时，重庆深入推进跨境电商综合试验区建设，优化公共服务平台功能和进出口监管方式，培育建设跨境电商示范区。重庆市跨境电商信用体系和风险防控体系也正在逐步探索，跨境电商产业链逐步集聚发展。

　　今年1—5月，重庆跨境电商交易额达197.9亿元，同比增长88.9%。预计到2025年，重庆将建设10个跨境电商示范区，跨境电商进出口规模达到700亿元以上。

　　近年来，重庆加快推进外贸转型升级，新业态新模式蓬勃发展。重庆将加快发展总部贸易、转口贸易、“保税+服务贸易”和海外仓等新业态新模式，加快服务外包示范城市建设。同时，抢抓区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）全面实施机遇，拓展“一带一路”沿线国家和新兴市场。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月22日 16 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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