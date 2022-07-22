本报记者 吴 焰 游 仪 田先进

皖东，凤阳县小岗村。一株株水稻秧苗，迎风摇曳。伴随阵阵轰鸣声，无人机缓缓升起，在空中沿着水田匀速前进，不一会儿，喷洒面积便超过100亩。农民程夕兵喜上眉梢：“农业机械化，真是给咱农民省了不少事！”

皖北，太和县张槐村。徐宗付满脸笑意。不久前种下的大豆已经出苗，长势喜人。看着农机专业服务队里大型收割机、土地深耕机等“大铁牛”，老徐对夺取秋粮丰收信心满满。

安徽扛稳粮食安全责任，深耕现代农业，扩面积提单产，增总产提效益。2021年安徽粮食总产量达817.52亿斤，居全国第四位。

今年安徽夏粮再夺丰收，秋粮丰收有基础、有条件。江淮大地连年丰收的背后，是党中央实施强农惠农富农政策的结果，是安徽扎实推进农业现代化的结果。农业现代化这根“金扁担”，正从乡亲们的梦想，一步步变为现实。

“老把式”用上“新神器”

天刚放晴，程夕兵就忙碌起来。“眼下又到了水稻追肥、打药、除草的关键时期，前几天雨水不停，得抢时间做好田间管理。”除草，老程家的田块用上了植保无人机。定好路线，遥控指挥，他盯着就行。

“老把式”用上种田“新神器”。在政策支持下，前几年，程夕兵牵头成立农民专业合作社，建起了农机大院。“田里有插秧机、拖拉机、收割机，天上有无人机，种、管、收都实现了机械化。”程夕兵打趣，“我现在是种粮的‘海陆空司令’。”

今年夏收，安徽仅用10天就完成了4280万亩麦地的收割，比去年提前3天。怎么做到的？“这与农机设备的推广使用、更新换代有直接关系。”安徽省农业农村厅农机管理处处长陈发明解释。为了加大机械强农的力度，按照中央政策，安徽省农业农村厅结合本省实际制定了农机购置补贴的具体方案，2021至2023年，正是新一轮农机购置补贴政策实施周期。许多职业农机手、农机合作社，这两年添置了大量新型农机装备。

亳州市利辛县农机手郭健今年购置了一台大型联合收割机，智能化、舒适度比之前提升许多，收割效率高出一倍，“50亩麦地，半天就收完了。”出利辛到阜南，出安徽奔河南，虽然郭健今年跨区作业的时间短了、范围小了，但收麦效率高了，十来天挣了4万多元，收入比过去高了不少。

机械化吸引了年轻人回乡务农。程夕兵的女婿周地帅，是一名90后。原先在外务工的他，现在天天“泡”在田里。“粮食生产早就不是脸朝黄土背朝天的时代了，现在需要懂知识、会操作农机的人。”周地帅说，“种田只需动动手指，轻松搞定。”

要论规模化、机械化，到种粮企业那里去看，那叫“大气派”。安徽农垦小岗现代农业发展有限公司是小岗最大的种粮企业。“在流转来的4300亩高标准农田上，我们主要种植优质小麦、水稻，全流程机械化。”公司总经理胡业奎说，在种粮企业和大户带动下，越来越多的村民接受了机械化。

胡业奎算了一笔账：人工插秧，每亩地成本320元左右，一天栽一亩，费时费力、效率低。采用机插秧后，育秧、插秧机等费用加起来，每亩地花费不到240元，成本下降了，效率上来了。

来自安徽省农业农村厅的数据显示，今年“三夏”，全省投入联合收割机20万台，机收率超过98.5%，其中大马力、高性能收割机占25%，较上年提高2个百分点。目前安徽主要农作物耕种收综合机械化率达82.1%。

中联农业机械股份有限公司的研发人员，这两天正加班加点，对一款很受市场欢迎的水稻收割机进行性能优化，以便更好服务水稻收割需要。公司研究院副院长贡军表示，“希望用智能化、绿色化、数字化技术，带动农业生产革新，促进农业提质增效。”

“田管家”带来新模式

水田里，插秧机来回穿梭，一株株秧苗滑落，鲜嫩翠绿。田埂上，孙贵芹站在一旁，看着农机手操作，喜笑颜开。

59岁的农民孙贵芹，家住淮南市凤台县杨村镇店集村。一人操持着流转来的68亩地，施肥打药、播种收割，忙得过来吗？指着远处在田间驾驶着插秧机的农机手，孙贵芹开心地笑起来：“有‘田保姆’呢！”

几年前，孙贵芹与村委会签了合同，将土地托管给村里的沿淝糯米专业合作社。“从选种到施肥，再到病虫害防治，合作社全程负责。”孙贵芹掰着指头算账，通过托管，麦种、肥料更便宜，每亩成本能省160元。田管精细，今年亩均产量足比去年高出200多斤，“一亩能挣千把块钱呢！”

120多公里外的阜阳市阜南县苗集镇前进村，村民邵庆狼忙个不停。他流转的土地有400多亩。2019年，阜南县引进中化现代农业安徽有限公司，建成技术服务中心，为农民提供一站式服务，买种、田管、收割……所有流程都提供免费技术指导，邵庆狼马上与中化农业签下合作协议。

农艺师徐旋旋成了他的“科技田管家”。今年初，一场大雨，小麦长黄斑，徐旋旋急奔田间，对病株采样，送实验室检测，制定配药、打药方案。精准施药，病害得到控制。“亏得有技术专家，否则我的粮食要减产一半！”邵庆狼说。

农户受了益，公司也得了实惠。中化现代农业安徽有限公司总经理彭江南告诉记者，企业通过规模化购销农资，可大大降低成本。通过“订单小麦”销售给下游深加工企业，还能提高附加值，“这是多赢的合作。”

在安徽，越来越多的新型经营主体成为粮食生产的主力军。农机保姆、科技保姆、田保姆；单环节托管、多环节托管、关键环节综合托管和全程托管……各种经营形式应运而生。

孙贵芹所在的店集村，2100多亩地通过村委会统筹，托管给了合作社，探索出一条“保底收益+二次分红”的路子；在亳州市蒙城县，政府统一采购防控药剂、统一对接社会化服务组织、统一调度飞防机械，统防统治，成本下降、效果又好，让农民享受到了现代化的社会服务。

安徽省农业农村厅种植业管理局副局长曹高飞说：“社会化服务不仅提升种植效率，还促进了小麦规模种植，带动绿色集成技术普及。”截至今年6月底，全省家庭农场达21.1万个、农民合作社达11.3万个。

高产田有了“新密码”

“实收亩产927.02公斤，又破了全省纪录！”听到来自省市专家组的实收测评结果，亳州市涡阳县店集镇宋牌坊村的宋来宝，开心地笑了。

宋来宝还有件喜事：将麦子卖给安徽金沙河面业有限责任公司，每斤价格1.6元，一亩收入比往年多400多元。

“增收密码”是什么？他嘿嘿一笑：有“优质小麦地图”呢！

自2019年起，安徽绘制了全省优质专用小麦生产分布图。在省农业农村厅官网上，键入相关信息，地图便会显示，清楚标注了省内优质专用小麦的产地、品种、面积、对接联系人。宋来宝按照科技人员的指导，种下了2000亩的优质小麦。

“通过这张地图，我们发现了企业需要的小麦品种，找到宋来宝。”金沙河面业相关负责人说，“这个专用小麦分布图就像千里眼一样，能让我们不同的企业‘按图索麦’。”

“好种一半谷。”说起丰收秘诀，蚌埠市固镇县杨庙乡种粮大户任启良说，答案就在种子。

起初，任启良种地，面积不大品种杂，效益总上不去。前些年，他试种新品种“安农0711”，效果不错。今年干脆将种植面积扩大到3800亩，刨去成本，每亩地纯收入达400元。

“花了十几年，从培育成功，到通过审定，再到现在大面积推广，虽然过程不易，但从优种到丰产、优价，值了！”作为“安农0711”育种团队领头人，安徽农业大学常务副校长马传喜很是欣慰，“种子是农业的‘芯片’，只有实现种源自主可控，才能有效保障粮食安全。”

这话，涡阳县农业农村局生产室主任杨玉亭极为认同。从2020年起，涡阳县连续3年刷新全省小麦单产最高纪录。杨玉亭说：“我们推广应用一系列新技术、新品种、新装备，选用优质丰产多抗品种，实施精细肥水管理、深翻埋茬一体机耕播以及机械化绿色防控，实现多打粮、打好粮。”

科学种田，徐宗付从种粮大户变成种粮能手。随着各种农业技术的推广、升级，他实实在在地感受到“智慧农业”的潜力。

农作物病虫田间监测站正是一个缩影。苗情监测、虫情测报，以往需要跑到田间取样，如今连上手机，数据一目了然。“这个监测站覆盖周边50公里，预报准，还及时，相当于为我们种地提供了指南针！”徐宗付说。

“大豆生长离不开土壤湿度监测，播种也和墒情监测密不可分。”徐宗付说。原来，通过土壤墒情监测，可以为播种时机提供参考，有了数据支撑，种起地来底气更足。农作物一旦出现植株较弱、长势不好等情况，还能通过摄像头第一时间捕捉收集信息，照片可以精确定位到田块位置，施肥打药更有针对性。

在安徽，2021年科技进步对农业的贡献率达到65.5%，比2015年提高5.5个百分点。为了进一步推进农业科技自主创新和推广应用，一系列科技强农行动正在江淮大地展开。从种业强省建设行动到农业“四新”科技成果转化行动，从启动“科技特派员+”到数字赋能农业行动……在安徽省农业农村厅厅长卢仕仁看来，安徽粮食生产还存在短板与弱项，比如，科技支撑能力还不够，高标准农田比例还较低……从农业大省变身农业强省，安徽还有很长的路要走。

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)