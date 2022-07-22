本报记者 王俊岭

今年以来，中国银保监会出台多项细化实化政策举措，推动银行机构加快不良资产处置，不断优化重点领域金融服务，推动银行业保险业实现高质量发展。

中国银保监会相关负责人在7月21日举办的国新办新闻发布会上表示，过去5年，银行业累计处置不良贷款11.5万亿元，超过之前12年处置的总和。今年上半年，银行业资产质量整体保持平稳态势，保险业保持了较强的风险抵御能力。

全力支持宏观经济

今年上半年，中国经济运行总体呈现企稳回升态势。在全力支持稳住宏观经济大盘的过程中，银行业保险业发挥了重要作用。

据中国银保监会新闻发言人、法规部主任綦相介绍，今年上半年，人民币贷款同比多增9192亿元，银行保险机构新增债券投资6.6万亿元，同比多增3.3万亿元。同时，相关机构支持适度超前开展基础设施建设，积极促进消费持续恢复。今年上半年，基础设施贷款增加2.6万亿元，居民消费贷款增加1589亿元。

“今年，受疫情多点反弹和国际局势动荡等超预期因素影响，小微企业生产经营面临较大困难，有效信贷需求与以前相比有所下降。”綦相说，为此，银保监会及时督促引导银行统筹帮扶市场主体。5月份、6月份，普惠型小微企业贷款增量分别达到3300亿元和9300亿元，有力扭转了4月份总量下跌的势头。今年上半年，普惠型小微企业贷款增量达到了2.69万亿元，比去年同期多增2100亿元。

中国银保监会政策研究局负责人叶燕斐说，当前稳增长的压力较大，银保监会出台了多项细化实化政策举措，切实推动银行保险机构提升服务实体经济质效。今年上半年，人民币贷款增加13.68万亿元。同时，优化保险公司权益类资产配置安排，以多种方式为直接融资提供配套支持，6月末保险资金的运用余额达到24.46万亿元。

稳妥化解各类风险

中国银保监会相关负责人介绍，截至6月末，银行业保险业总体运行稳健，风险抵御能力持续增强，银行业资本和拨备水平、保险偿付能力充足，高风险中小银行和保险、信托机构的风险处置有序推进。

“今年以来，银保监会持续加大风险防控力度。今年上半年处置不良资产1.41万亿元，同比多处置2197亿元。截至6月末，商业银行拨备覆盖率203.8%，资本充足率14.87%；目前，保险公司平均综合偿付能力充足率为224.2%，也保持了较强的风险抵御能力。”綦相说。

针对高风险“影子银行”问题，中国银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞表示，银保监会积极采取措施，坚决清理借金融创新的名义，实质开展脱实向虚、乱加杠杆、监管套利等现象，弥补监管制度短板，对违法违规行为严肃问责，大力压降类信贷“影子银行”规模。“经过不懈努力，我国类信贷‘影子银行’规模较历史峰值大幅压降超过25万亿元，野蛮扩张势头已经得到遏制。截至6月末，银行同业理财由高峰时的超过6万亿元，压降至百亿左右。”他说。

中小银行改革化险扎实推进。“中小银行是我国银行体系里面数量最多、最具发展活力的部分。目前，中小银行总资产96万亿元，占银行业总资产29%。”綦相说，今年上半年，中小银行累计处置不良贷款达5945亿元，比上年同期多处置1184亿元，目前中小银行总体运行平稳、风险可控。

开放发展引力更强

随着银行业保险业对外开放扩大，中国金融业、金融市场的吸引力不断增强。截至今年5月末，外资银行在华共设立了41家外资法人银行、116家外国银行分行和134家代表处，营业性机构总数919家，境外保险机构在华共设立了67家外资保险机构和80家代表处。

近年来，银行业保险业改革开放成果体现在多个方面——

稳步取消外资股比限制。目前，银行业保险业外资股权比例限制已全部取消，首家外资独资保险控股公司、首家外资独资人身险公司、首家外资控股理财公司、首家外资独资保险资产管理公司等相继成立。

大幅减少外资准入数量型门槛。包括取消了总资产、经营年限、设立代表处年限等要求。2018年至2021年，银保监会新批设各类外资机构120多家。截至目前，中外资银行保险机构经营范围已经基本实现一致。

“今年上半年，开放实例落地又取得新进展。银保监会批准施罗德交银理财有限公司、德国巴登—符腾堡州银行上海分行开业，批准贝莱德建信理财公司参与养老理财产品试点，批准大新银行在已有法人子行的基础上再新设直属外国银行的分行，成为全国首家‘双牌照’银行。”叶燕斐说。

(责编：胡永秋、杨光宇)