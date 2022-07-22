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1800余项国家计量技术规范已批准发布

2022年07月22日05:58 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京7月21日电　（记者孔德晨）记者近日从国家市场监管总局召开的专题新闻发布会上获悉，我国已批准发布1800余项国家计量技术规范，2700余项部门和地方计量技术规范。

　　市场监管总局近日印发的《关于加强计量技术委员会建设的指导意见》提出：到2025年实现计量技术规范供给由政府主导向政府引导和需求驱动并重转变，由数量规模型向质量效益型转变。

　　市场监管总局计量司一级巡视员张益群介绍，计量技术规范是在科学实验的基础上形成的技术文件，是开展测量活动的技术规则和依据，包括计量检定系统表、计量检定规程、计量校准规范、计量器具型式评价大纲等。

　　据介绍，在交通、海洋、气象、测绘、环保等专业领域，以及光伏、智能网联汽车、卫星导航等产业，我国已经形成了较为完善的计量技术规范体系。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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