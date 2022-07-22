本报北京7月21日电 （记者徐佩玉）记者从中国人民银行获悉，今年第二季度，人民银行依法对20家拒收现金的单位及相关责任人作出经济处罚，处罚金额从1000元至19万元人民币不等。被处罚的单位包括供暖公司、停车场、保险公司、连锁餐饮、超市等。

近年来，人民银行持续推进整治拒收人民币现金工作。对核实为拒收人民币现金的，人民银行依法处罚并予以曝光，切实保护消费者的合法权益，维护人民币法定地位。

人民银行表示，社会公众遇到拒收现金行为，可依据《中国人民银行公告》（2020年第18号）依法维权。广大经营主体应强化法治观念、维护人民币法定地位，诚信经营、尊重公众支付选择权，共同打造现金和谐流通环境。

(责编：胡永秋、杨光宇)