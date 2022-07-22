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上半年哪些商品网络零售升温快？商务大数据告诉你

2022年07月22日08:21 | 来源：新华网
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原标题：数说中国丨上半年哪些商品网络零售升温快？商务大数据告诉你

　　新华社北京7月21日电（记者谢希瑶）上半年，全国粮油食品网络零售销售额同比增长21.9%；露营天幕、便携桌椅床、滑雪装备销售额分别增长331.8%、123.1%和72.7%；节能中央空调、节能冷柜、节能热水器销售额分别增长124.0%、33.8%和27.2%。

　　这是记者21日从商务部举行的网上例行新闻发布会上了解到的。根据商务大数据监测，上半年全国网络零售市场基本生活类和升级类商品销售增速较快。

　　从地区来看，上半年，中部和东北地区网络零售额同比分别增长8.1%和4.7%，比全国增速分别高出5个和1.6个百分点，西部和东部地区网络零售额同比分别增长4.5%和2.9%。

　　数据显示，上半年，在线服务消费逐步回暖，在线餐饮销售额同比增长2.6%，其中到店餐饮和外卖销售额同比分别增长14.2%和0.8%；农村网络零售市场持续恢复，全国农村网络零售额9759.3亿元，同比增长2.5%，其中农村实物商品网络零售额同比增长3.6%，全国农产品网络零售额同比增长11.2%。

　　数据还显示，上半年电商新业态新模式保持活力，商务大数据重点监测的电商平台累计直播场次数超6000万场，累计观看人次超5170亿人次，直播商品数超4750万个。

　　国家统计局此前发布数据显示，上半年全国网上零售额6.3万亿元，同比增长3.1%；其中，实物商品网上零售额5.45万亿元，增长5.6%，占社会消费品零售总额的比重为25.9%，较去年同期提升2.2个百分点。网络零售市场企稳回升，展现良好复苏态势。

(责编：赵竹青、陈键)

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