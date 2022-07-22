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促进大学生就业需精准发力求实效

2022年07月22日08:23 | 来源：中国青年报
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原标题：促进大学生就业需精准发力求实效

　　疫情反复，经济下行压力增大，市场主体经营面临困难，导致就业岗位有所减少，保就业成为当前民生领域的头等大事，其中，促进大学生就业更是重中之重。

　　2022年，我国高校应届毕业生突破千万，面对严峻的就业形势，国家出台了各种促进大学生就业的政策，高校也主动出击，加强校地合作、开展访企拓岗、组织线上线下招聘活动，原来由就业部门主抓的工作，形成了学校领导、各职能部门、教学单位全员参与的新局面。

　　根据双方人才供需情况，精准开展就业促进活动，自然会取得良好成效。甘肃一所师范大学由学校主要领导带队，组织学生前往甘肃部分市州考察，许多地方也是求贤若渴，由主要领导出面接待，相关领域用人单位开出人才招聘清单，供需双方直接把招聘会开在了用人单位，经过深入考察了解，学生现场签约，取得了可观的成果。

　　由于工作性质的缘故，笔者经常会接触到地方和高校有关大学生就业的信息。今年以来，这种信息尤其多，这充分表明保就业工作受到各方重视。然而，个别高校和地方还是以大水漫灌的形式促就业，座谈会开了，效果却没达到预期。

　　受疫情影响，今年岗位本来就少，加上线下实习、招聘渠道不畅，供需双方了解不够，这无疑会影响大学生就业的质量。在兰州一所就业率不错的工科大学，往年都是大三就安排学生到相关领域企业实习，经过一年多的实习，大学生和企业对双方都有深入的了解，招聘工作水到渠成，大学生就业也有保障。疫情之下，这种跨区域的实习受到影响，成为促就业工作面临的新问题。

　　抓实抓好当下的促就业工作，要深入研判形势，做到有的放矢，很多地方用心用情用力，探索出了不少好办法：大规模线下招聘会办不成，有些学校就把有合作关系的用人单位请到学校，创造条件让用人单位深入考察学生；一些学校则提前和用人单位沟通，根据用人需要，组织就业意愿强烈的学生前去交流考察；还有学校会对毕业生的情况做分层分类，根据学生就业、深造、创业等不同需求，量身定制就业服务……

　　笔者近期和兰州高校部分就业部门负责人交流，在他们看来，较之往年，今年就业工作总体压力确实大一些，在这种情况下，更要及时掌握就业市场动态和学生的多元就业需求，精准发力求实效。只要充分调动和汇聚毕业生、学校和用人单位的合力，促就业必然会取得丰硕成果。

　　马富春(中青报·中青网记者) 来源：中国青年报

(责编：赵竹青、陈键)

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