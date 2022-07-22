原标题：新策略将病毒遏制在“萌芽”状态

副粘病毒有可能引发毁灭性的疾病大流行。该病毒家族包括麻疹、尼帕病毒、腮腺炎、新城疫和犬瘟热。一个国际合作团队首次发表了对麻疹和尼帕病毒生命周期关键阶段的研究。作为即将出版的《科学进展》的封面故事，新研究揭示了如何阻止这些病毒发展的未来疗法。

研究人员使用了几种成像技术，包括X射线晶体学和电子显微镜，来捕捉病毒组装过程。在病毒组装过程中，关键蛋白质和遗传物质会涌向受感染宿主细胞膜上的特定区域。“基质”蛋白靠在细胞膜内部聚集在一起形成一个格子。基质蛋白是病毒组装过程的驱动力，被研究人员称为“现场指挥员”，负责收集和引导形成新病毒所需的其他蛋白质。也正是基质蛋白赋予了病毒形状。

随着病毒组装的继续，基质蛋白的晶格开始将膜向外推，形成一个“芽”，并将其他病毒蛋白募集到这个位置。一旦“芽”具有了所有需要的成分，它就会从亲代细胞中分离出来，形成一个新病毒，再去感染新的宿主细胞。

研究人员检查了麻疹病毒和尼帕病毒中的病毒组装。分析显示两种基质蛋白以一种“拥抱”形式聚集在一起形成一个“二聚体”结构。研究人员证明，通过阻止这种二聚体的形成来阻止这种“拥抱”，也会阻止病毒组装。

这项新研究显示了针对病毒组装的泛副粘病毒疗法的潜力。研究人员指出，麻疹和尼帕病毒的基质蛋白看起来几乎相同，因为这些基质蛋白结构是高度保守的，因此潜在地仅针对其中一种病毒的抑制剂也可针对该家族中所有其他病毒。（记者张梦然）

(责编：赵竹青、陈键)