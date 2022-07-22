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“中国在全球供应链中的地位越来越重要”

本报记者  姜  波
2022年07月22日08:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　“当前世界经济充满不确定性，中国经济顶住下行压力，呈现企稳回升态势，展现出强大韧性与潜力。”西班牙IE大学中国研究中心主任菲利克斯·巴尔迪维索近日接受本报记者专访表示，中国经济长期向好的趋势并未发生改变，“我对中国的经济发展前景充满信心”。

　　今年上半年，中国外贸进出口逆势增长，货物贸易进出口总值19.8万亿元，同比增长9.4%，展现出较强的韧性。“近年来，中国作为全球货物贸易第一大国的地位越来越稳固，中国外贸进出口保持强劲势头对稳经济发挥了重要作用。”巴尔迪维索表示，数据显示，2021年，中国进口对全球进口增长的贡献率达13.4%，有力促进世界经济的复苏。“作为全球制造强国、贸易强国，中国外贸长期向好趋势不会改变，中国在全球供应链中的地位越来越重要。中国经济稳中向好，将继续为全球产业链供应链的正常运行提供重要支撑，对稳定世界经济具有重要意义。”

　　几十年来，中国取得举世瞩目的发展成就，经济持续稳定发展，不断为世界经济增长注入动能。巴尔迪维索认为，一个重要原因就在于中国政府能够与时俱进，根据现实情况和需求，采取适时有效、有针对性的经济政策。新冠肺炎疫情冲击全球，中国政府高效统筹疫情防控和经济社会发展，采取了一系列稳经济、保民生、促发展的措施，推动了经济平稳健康发展。“相信随着一系列务实政策落地，中国经济增长态势还会进一步凸显。”巴尔迪维索说。

　　“最新公布的中国经济数据显示，代表科技创新的高技术产业增长较为突出，已经成为中国经济发展的亮点。”巴尔迪维索说，中国“十四五”规划纲要提出，深入实施智能制造和绿色制造工程，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，“对科技创新和高技术产业的重视与投入将支撑中国经济高质量发展”。

　　西班牙是中国在欧盟内的第五大贸易伙伴，中国是西班牙在欧盟以外的最大贸易伙伴。巴尔迪维索表示：“自从中国加入世界贸易组织以来，西班牙和中国的双边贸易大幅增长，西班牙对华出口增长尤其明显。中国在实现自身经济快速发展的同时，也与其他国家共享发展红利。中国经济的企稳回升将为包括西班牙在内的世界各国带来更多机遇。” 

　　（本报马德里电）


　　《 人民日报 》（ 2022年07月22日 03 版）
(责编：赵竹青、陈键)

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