柯尊韬

推进创新发展、高质量发展，需要更好培养人才、使用人才、依靠人才，牢牢坚持人才引领发展的战略地位

国家发展靠人才，民族振兴靠人才。不久前，中共中央政治局召开会议审议《国家“十四五”期间人才发展规划》，中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过《关于开展科技人才评价改革试点的工作方案》，一系列人才工作的顶层设计相继推出，体现出坚持人才引领发展的战略地位，为做好当前和今后一个阶段人才工作指明了方向。

人才是创新的第一资源，人才资源是我国在激烈的国际竞争中的重要力量和显著优势。牢固确立人才引领发展的战略地位，是对我国人才事业发展规律性认识的不断深化，是发挥人才在推动实现高质量发展中作用的现实需要，是实现中华民族伟大复兴的必然要求。新征程上，推进创新发展、高质量发展，需要更好培养人才、使用人才、依靠人才，牢牢坚持人才引领发展的战略地位。

大力培养战略性人才。从李四光、钱学森、邓稼先等老一辈科学家，到袁隆平、黄大年、南仁东等杰出科学家，正是一大批战略科学家的引领推动了国家科技进步。现在，我国将科技创新提升到国家战略层面，提出把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，这就要有战略性人才作为支撑，有意识地发现和培养更多具有战略科学家潜质的高层次复合型人才，形成从拔尖人才、领军人才到战略科学家梯队培养的人才结构，努力造就一批具有世界影响力的顶尖科技人才。

深化人才体制机制改革。人才发展体制机制改革的重点在于坚持目标导向，激发人才创新活力，产出高质量科研成果。一方面，在制定落实人才规划、管理制度和培养使用机制时，要真正体现以人才为本，信任人才、尊重人才、善待人才、包容人才，赋予他们更大的自主权，坚持成果导向，让产出的成果服务国家战略、服务社会发展、服务人民福祉。另一方面，要为科研人才“松绑”，简化科研项目申报、立项、管理、考核等程序，减少各类材料重复填报，将科研人才从繁文缛节和迎来送往中解放出来，把更多精力聚焦到科技攻关上来。

把人才资源开发放在最优先位置。新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，科技从没有像今天这样深刻影响着国家前途命运和人民生活福祉。要充分发挥新型举国体制的优势，增强科技创新对经济发展的引领带动作用，既要鼓励引导淡泊名利、潜心研究、甘于奉献的青年人才专注于基础科学研究，又要鼓励引导科技创新人才面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康开展科技攻关；既要培养造就一批掌握关键核心技术、领跑新兴前沿科技的创新人才，又要培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，让人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，必须全面贯彻落实新时代人才工作的新理念新战略新举措，牢固确立人才引领发展的战略地位，为建设社会主义现代化强国和实现中华民族伟大复兴提供强大智力支持和科技支撑。

（作者单位：中南民族大学经济学院）

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)