本报记者 李心萍

“8月份就要上岗，这是我人生第一份工作，要好好珍惜。”成功报考黑龙江省大学生志愿者服务基层行动计划，黑河学院毕业生孔智豪顺利成为一名基层教师。

“感谢政府部门推出‘万岗计划’，人社部门精准推送岗位，我才能顺利就业。”今年5月初完成毕业设计，5月底成功签约瓦轴集团，大连理工大学毕业生张凯感慨自己很幸运。

今年我国高校毕业生规模达1076万人，如何帮助他们走上发挥才能的岗位、找到绽放青春的舞台，成为全社会共同关心的大事。有关部门和地区千方百计、多措并举促进高校毕业生就业。

做大就业市场，千方百计开拓工作岗位。开拓市场化就业渠道，国有企业带头发力，中央企业启动夏季招聘，地方国企积极跟进。浙江国资委表示，国有企业今明两年要继续拿出不少于50%的新增岗位招聘高校毕业生。与此同时，各地出台一系列鼓励、引导民营企业吸纳高校毕业生的政策举措。在对吸纳毕业生就业的企业给予社保补贴、税费减免的基础上，不少地方提出，将按每人1000元的标准给予满足条件的中小微企业一次性吸纳就业补贴。

对政策性岗位的开发工作也在同步进行。“特岗计划”招聘6.7万人，“西部计划”招聘2万人，“三支一扶”计划招聘3.4万人，扩大中小学幼儿园教师招聘规模……当前，备受毕业生关注的政策性岗位招聘工作正在加速推进。人社部表示，要力争在8月底前完成中小学幼儿园教师招聘工作。

精准开展就业指导，“云上”服务不断线。做好离校未就业高校毕业生服务工作，一人一策精准帮扶是关键。开设专属网络面试间，购置摄像头、补光灯等专用设备，助力毕业生提升面试效果；升级“精准就业信息推荐”功能，让毕业生可以按照“对口专业、工作地点、工作薪资”等定制求职方向，系统智能推荐招聘信息；建立实名制服务台账，按需提供技能培训、见习机会、岗位推介等服务……各地方想新招、探新路，力争以服务促进毕业生尽快就业。

突出就业实效，开展有温度的帮扶。促进困难家庭高校毕业生尽早就业，是稳就业保民生的重要内容。今年5月，教育部部署实施2022年度“中央专项彩票公益金宏志助航计划”，面向重点群体开展就业能力培训，帮助参训学生增强求职信心、提升就业竞争力。目前，“宏志助航计划”已线下培训毕业生7.6万人、线上培训67.5万人。今年7月，人社部部署工作，将为困难毕业生优先推荐岗位，优先落实政策，优先组织培训见习，对确实难以通过市场就业的，还将提供公益性岗位兜底安置。

“尽管宏观经济运行仍面临风险挑战，但随着经济企稳回升，高校毕业生依旧拥有广阔的空间和机遇。”首都经济贸易大学劳动经济学院副教授张成刚说，毕业生们要用足用好政策和资源支持，闯出一条属于自己的道路。

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 19 版）

(责编：赵竹青、陈键)