日本上半年贸易逆差创历史同期新高
2022年07月22日09:02 | 来源：人民网－人民日报
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本报东京7月21日电 （记者岳林炜）日本财务省21日公布的贸易统计结果显示，由于原油等进口商品价格上涨叠加日元大幅贬值，日本今年上半年贸易逆差达7.92万亿日元（1美元约合138日元），创下有可比统计以来的历史同期新高。
统计结果显示，上半年日本进口额同比增长37.9%至53.86万亿日元，其中原油进口额为上年同期的两倍多，煤炭进口额是上年同期的3倍多；出口额同比增长15.2%至45.94万亿日元，钢铁、矿物性燃料、半导体等商品出口增幅显著。上半年进口额、出口额均创历史同期新高。
当天同时公布的月度数据显示，截至6月，日本已连续11个月出现贸易逆差，6月贸易逆差为1.38万亿日元，也创下历史同期新高。
《 人民日报 》（ 2022年07月22日 17 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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