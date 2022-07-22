农业银行成为第二届中国国际消费品博览会全球荣誉合作伙伴
2022年07月22日16:08 | 来源：新华网
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原标题：农业银行成为第二届中国国际消费品博览会全球荣誉合作伙伴
7月20日，第二届中国国际消费品博览会（以下简称“第二届消博会”）全球荣誉合作伙伴签约仪式在海南海口举行。农行海南分行与海南省商务厅双方签署协议，中国农业银行正式成为“第二届中国国际消费品博览会全球荣誉合作伙伴”。
据悉，第二届消博会将更加聚焦“高、新、优、特”消费品，不断提高国际参展品牌品质，提升展会国际化水平和首发首展数量，力争将第二届消博会打造成为全球消费精品展示交易的重要平台。同时，坚持“精品路线”定位，更加聚焦全球消费精品和首发首秀新品，汇聚全球头部品牌和专业采购商，力争打造成为推动高水平对外开放、促进内外市场相通、畅通国内国际双循环、促进消费升级和消费回流、引领全球消费时尚的重要平台。
此次合作协议的签署，标志着农业银行连续两年作为重要合作伙伴全程服务消博会，充分展现了农业银行贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，积极服务国家战略的责任担当；也是不断拓宽政银合作领域、加快海南自由贸易港建设的有力措施。
农业银行将充分发挥国有银行国家队和主力军作用，为海南经济社会发展提供优质金融服务。第二届消博会期间，农业银行将全力配合开展好论坛、推介、招商等活动，并将在金融产品、现场服务、配套活动等方面为第二届消博会提供全方位的支持。
(责编：曹淼、李源)
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