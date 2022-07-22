人民网北京7月22日电 （记者栗翘楚）核能作为一种清洁、高效、优质的能源，备受世界各国瞩目。7月22日，中国核电在京发布首份生物多样性保护实践报告《核谐之美、万物共生——中国核电2022生物多样性保护实践》（以下简称《实践》）及《中国核电2021年度社会责任报告》（以下简称《报告》）。生态环境部宣教中心党委书记、主任田成川、国家能源局中国核电发展中心主任修炳林、国资委社会责任局副局长汪洋、中国核能行业协会副秘书长郭宏波、中国科协中国科学技术出版社党委副书记林立、中核集团总经理助理、党委书记、董事长卢铁忠、中核集团党群部主任李雄飞、中国核电总会计师、总法律顾问张勇等出席了本次发布活动。

现场专家认为，《报告》应用《自然资本议定书》方法学评价了秦山核电基地建设运营对自然资本的影响和依赖，具有较好的先进性、示范性和创新性，以科学的方法、有效的管理、积极的实践贡献了《生物多样性公约》和2050年生物多样性愿景目标的实现。

据中国核电相关负责人介绍，中国核电始终坚持在确保安全前提下积极有序发展核电，奉献清洁能源，助力国家能源结构优化。从1991年12月15日秦山核电站实现中国大陆核电“零的突破”，到2021年1月30日我国自主三代核电“华龙一号”全球首堆在福清核电投入商运，中国核电创造了多个我国核电发展史上的第一，形成了完整的核电产业体系，支撑起我国核电事业的半壁江山。

据统计，截至2022年6月，中国核电累计发电量超过1.35万亿千瓦时，相当于减少燃烧标准煤4.08亿吨，减少排放二氧化碳10.70亿吨，生态效益相当于植树造林368.85万公顷。目前，核电控股在运机组25台，装机容量2371.00万千瓦；控股在建项目机组8台，装机容量887.8万千瓦；控股核准机组1台，装机容量125.1万千瓦。

除开发核能用于发电，中国核电还积极拓展核能供热制冷、制氢、破冰船、模块化小堆等新用途。2021年在南方地区浙江海盐实现了首个核能供暖，在海南开工了玲龙一号小堆；2022年在江苏连云港实现了首个核能工业蒸汽供能项目开工;多年来利用重水堆生产同位素医用CO-60更是满足了放射医疗事业和辐照灭菌等服务民生福祉的需求。

此外，中国核电还高度重视企地融合发展，以浙江省海盐县为例，当地依托秦山核电发展的核电关联产业被列为浙江省重点扶持的新兴产业，共培育85家核电关联企业，年总产值超过270亿元，关联产业吸引固定从业人员逾19000人。中国核电持续10年魅力之光的核电科普活动，帮助了数百名贫困地区的大中小学生实现了走出大山、村子、学校到核电站看看的梦想。

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