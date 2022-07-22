人民网北京7月22日电 （任妍 韩鑫）今年上半年，我国工业经济实现企稳回升，充分发挥了经济“压舱石”的作用。怎样看待当前工业经济发展形势，下半年工业如何实现稳增长和高质量发展？7月21日，赛迪研究院工业经济研究所举办“工业稳增长 提质量”主题学术沙龙，围绕这一议题，多位专家学者进行深入研讨。

中国宏观经济研究院产业所工业室付保宗主任将今年上半年工业经济运行特点总结为：承压增长、“V”型反转、行业分化、转型加速，成绩来之不易。他表示，未来在一系列稳工业对冲举措作用下，工业增长有望稳健恢复、优化升级、协同共进。建议扩需求、降成本、畅循环、补短板、优生态系统发力，努力推动工业高质量迈上新平台。

从宏观经济角度来看，中国宏观经济研究院综合形势室郭丽岩主任认为我国经济稳增长具有多重有利条件。一是宏观政策“工具箱”储备充足，调控手段丰富。货币政策有足够的空间，积极财政政策更加注重精准和可持续性。二是“四新”经济支撑更加有力，市场主体活力和积极性增强。新技术新产业新业态新模式快速成长，支撑经济持续稳定恢复和新发展格局加速构建。三是发挥自身超大规模市场的资源优势。我国努力把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态均衡。全国统一大市场建设持续推进，为规范市场价格秩序，有效引导和稳定市场预期奠定了坚实基础。四是我国经济持续健康发展的良好态势没有变，支撑高质量发展的要素条件没有变，长期向好的基本面没有变，加上潜力足、韧性大、活力强、调控工具充足等多方面优势，有基础有条件有能力稳住宏观经济大盘。随着稳经济各项政策进一步落地见效，下半年经济有望继续保持回升势头。

从全年看，工业经济如何实现稳增长和高质量发展？

企业是稳增长的主体。付保宗提出，当前在严格落实防控措施的同时，要创造有利条件，改善企业效益，稳住市场主体，助保工业经济平稳增长。针对产业链供应链环节的弱势中小企业，要积极开展驰援行动，强化纾困帮扶力度，破解突出难点、堵点、断点，千方百计守住更多企业生命线。同时，持续破除不合理的政策藩篱，广泛拓展需求空间，切实解决拖欠中小企业账款难题，大幅降低各类成本，大力优化发展生态，全面激发创新创业活力。

从兼顾当前经济稳增长和实现“双碳”发展目标出发，中国社会科学院工业经济研究所史丹所长认为应进一步扩大绿色需求。增加绿色需求的市场信号要有效地推进供给侧结构改革，其中包括培育绿色交易市场机制；加大环保信息公开力度。通过传统制造业绿色化改造示范推广，资源循环利用绿色发展示范应用，绿色产品设计、净零碳绿色工厂、净零碳工业园区、绿色供应链、绿色制造服务平台试点示范等一系列措施，建立起节能环保、绿色无污染的生产方式，加大绿色产品的创新与供给，以不断丰富可消费产品的种类，提高可消费绿色产品的质量。

会上，赛迪研究院工业经济研究所关兵所长发布了《区域工业发展质量研究报告》。研究表明，党的“十八大”以来，我国区域工业发展质量稳步提升，全国工业发展指数年均增速为5.40%，中西部地区工业质量提升速度更为突出。《报告》指出，下一步，应根据不同地区的发展阶段和产业实际，从稳定工业发展、加快产业转型升级、加强技术创新、推动两化深度融合、加快绿色低碳发展和人才体系建设等方面，探索提高工业发展质量的路径。

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