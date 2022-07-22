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三部门联合发布《关于推动债券市场更好支持民营企业改革发展的通知》

2022年07月22日20:01 | 来源：新华社
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　　证监会7月22日宣布，近日证监会与国家发展改革委、全国工商联联合发布了《关于推动债券市场更好支持民营企业改革发展的通知》，旨在通过加强金融服务引导、市场监管规范和部门沟通协作等方式增强债券市场服务民营企业改革发展质效。

证监会官网截图

　　通知主要内容包括：一是通过完善融资服务、推动产品创新、鼓励金融机构增加投入等方式优化金融服务体系，促进优化民营企业融资环境；二是通过教育引导、联合奖惩、追责问责等方式规范民营企业运营，维护良好市场生态；三是建立跨部门联络协调机制，加强证监会及派出机构、发展改革部门与各级工商联在规范和服务民营企业发展等方面的合作，及时分析新情况，商议解决重大问题。

　　下一步，证监会将会同国家发展改革委、全国工商联抓紧落实各项工作举措，合力推动民营企业健康发展。（记者 刘慧）

(责编：牛镛、杨光宇)

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