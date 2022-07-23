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2022中国国际旅游交易会在昆明开幕

2022年07月23日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报昆明7月22日电  （记者张帆、李茂颖）7月22日，2022中国国际旅游交易会在云南昆明滇池国际会展中心开幕。

　　本届旅交会以“智慧创新·共启未来——服务旅游业高质量发展”为主题，展览面积约8万平方米，设置约4200个标准展位。线上线下海外参展、参会国家及地区71个，参展省（区、市）31个，包括261个独立展团。

　　据介绍，本届旅交会设置文化和旅游形象展示区、体育旅游发展展示区、健康生活目的地展区、文博展区等，展区以产品业态展示为主，将产品、服务体验、买家、观众置于同一个场景下，增强消费者体验感。旅交会期间将举办智慧旅游创新发展论坛、RCEP框架下国际旅游交流与合作发展论坛等多项活动，推进旅游市场的整体复苏和持续成长。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月23日 02 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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