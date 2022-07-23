本报北京7月22日电 （记者廖睿灵）记者从住房和城乡建设部获悉，经汇总各地统计上报数据，2022年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个、840万户。今年1-6月，全国新开工改造城镇老旧小区3.89万个、657万户，按小区数计占年度目标任务的76%。其中，开工进展排名靠前的地区为河北、贵州、山东、湖北、安徽、重庆、新疆。

城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程。国务院办公厅此前发布的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》提出，到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。

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