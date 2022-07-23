据新华社昆明7月21日电 （记者伍晓阳、字强）记者从21日举行的“中国这十年·云南”主题新闻发布会上获悉，党的十八大以来，云南深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，推动高质量跨越式发展迈出新步伐，全省经济总量从2012年的1.1万亿元增长到2021年的2.71万亿元，综合经济实力、基础设施建设、特色产业发展、生态文明建设、民生保障改善实现历史性突破。

云南省委书记王宁介绍，云南始终把高质量跨越式发展作为鲜明主题。绿色能源成为第一大产业，茶叶、鲜切花、咖啡、核桃、中药材等高原特色农业不断发展壮大。云南高速公路里程突破1万公里，农村公路超过26万公里，均居全国第2位。

云南坚持把脱贫攻坚作为头等大事，尽锐出战、攻坚克难，全省933万农村贫困人口全部脱贫，8502个贫困村全部出列，88个贫困县全部摘帽，150万人易地搬迁，解决了绝对贫困问题。

云南坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展民族团结进步示范创建活动，有11个州市、84个单位被命名为全国民族团结进步示范单位，11个直过民族和人口较少民族生产生活发生巨大变化，实现“一步跨千年”。

云南省省长王予波说，云南实施加快对接RCEP行动计划，深度参与中国—东盟自由贸易区建设，中越、中老、中缅国际大通道高速公路境内段全线贯通，与南亚东南亚通航城市数量居全国第一，中老铁路开通运营，对外开放不断向全方位、多领域、深层次迈进。

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