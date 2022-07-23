本报记者 汪文正

7月20日，在国家税务总局落实新的组合式税费支持政策专题新闻发布会上，国家税务总局副局长王道树介绍，今年以来，新的组合式税费支持政策为稳定宏观经济大盘提供了有力支撑。截至7月20日，合计新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元，其中已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达20005亿元，超去年全年退税规模的3倍。

在减税降费方面，上半年全国新增减税降费5074亿元。其中，新增减税4097亿元、降费977亿元。分政策项目看，小规模纳税人“六税两费”减征政策进一步扩展至小型微利企业和个体工商户，新增减税降费830亿元；在小规模纳税人征收率由3%降至1%的基础上，今年4月1日起免征增值税，新增减税793亿元；小型微利企业应纳税所得额100-300万元部分再减半政策，新增减税477亿元；继续实施的阶段性降低工伤、失业保险费率政策，新增降费805亿元。

在缓税缓费方面，今年以来累计办理缓税缓费5533亿元。其中，继续实施制造业中小微企业缓缴政策，办理缓缴税费5257亿元；4至6月为受疫情影响较大的困难行业和中小微企业办理缓缴社保费276亿元。

新的组合式税费支持政策带动小微企业经营逐步改善，支撑困难行业销售加快回暖，助力工业经济运行企稳回升，政策效应持续显现。截至7月20日，小微企业已获得新增减税降费和退税缓税缓费1.25万亿元，零售、餐饮、旅游、交通运输等受疫情影响较大的困难行业新增减税降费和退税缓税缓费5428亿元，工业企业新增减税降费和退税缓税缓费1.37万亿元。

增值税发票数据显示，6月份，全国小微企业销售收入同比增长5.8%，较5月份提高3.2个百分点；批发零售业、住宿餐饮业、交通运输业销售收入分别比5月份提高7.5个、19.1个和5.8个百分点；全国工业企业销售收入同比增长10%，较5月份提高2.5个百分点。

零点有数近期在全国范围内开展的专项调研显示，随着增值税留抵退税政策落地见效，纳税人满意度不断提升。6月份，在参与调查的42619户企业中，纳税人对政策的非常满意率升至94.1%，对税务部门服务举措的非常满意率升至94.5%，成功提交退税申请后5个工作日内收到退税款的比例升至95.5%。

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