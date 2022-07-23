日前贯通的广西规模最大、墩身最高的枢纽互通——贵州平塘至广西天峨高速公路天峨枢纽互通。

高东风摄（人民视觉）

7月22日，工人在中铁四局引江济淮工程江淮沟通段金寨南路桥项目现场错时施工。

新华社记者 刘军喜摄

地处宁夏中卫市的西部云基地国家（中卫）数据中心中国联通数据中心机房。

新华社记者 王 鹏摄

今年以来，大江南北加快推进的重大建设项目，不断为稳定宏观经济大盘注入动力。

7月中旬，秦岭山区、汉江岸边，工程车辆往来穿梭，数百名工人忙着绑扎钢筋、焊接钢柱、浇筑混凝土。

这里是引汉济渭黄金峡水利枢纽工程施工现场。引汉济渭工程是国家重大水利工程之一，总库容2.21亿立方米、年供水能力10亿立方米的黄金峡水利枢纽，是引汉济渭二期工程的重要一环。大坝主体工程要在今年9月完成浇筑，眼下工人们正昼夜轮班施工，加快推进施工进度。

丹江口水库下游约5公里处的汉江右岸安乐河口，引江补汉工程7月初在这里正式开工。这项可研批复静态总投资达582.35亿元的重大项目，将连接起三峡工程与南水北调工程，进一步打通长江向北方输水通道。

今年上半年，水利领域新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，开工数量和完成投资均创历史新高；交通领域，浙江综合交通投资约1900亿元，同比增长11％，广西高速公路建设投资超900亿元，同比增长14.6％……

在建重大项目加快推进、新项目抓紧开工，共同勾勒出基建投资向上的曲线——国家统计局数据显示，今年1至6月，基础设施投资同比增长7.1%，增速比1至5月加快0.4个百分点，连续两个月回升。

国家统计局国民经济核算司司长赵同录说，稳投资持续加力，基础设施建设提速推进，投资需求平稳增长，对稳住经济基本盘提供了有力支撑。

投资，是拉动经济的“三驾马车”之一。向上的基建投资曲线，折射出“稳投资”蹄疾步稳、持续加力——

去年底的中央经济工作会议提出“适度超前开展基础设施投资”，4月29日召开的中央政治局会议提出全面加强基础设施建设……扩大有效投资，全面加强基础设施建设被摆上重要位置。

看资金，截至6月底各地发行新增专项债券3.41万亿元，2022年用于项目建设的新增专项债券额度基本发行完毕，比往年大大提前；上半年专项债券项目市场化配套融资超过5300亿元，对带动扩大有效投资发挥重要作用；近期人民银行支持国家开发银行、中国农业发展银行分别设立金融工具，规模共3000亿元，以解决重大项目资本金到位难等问题……

看项目，“十四五”规划102项重大工程建设正加快推进；国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》明确，加快推进一批论证成熟的水利工程项目，加快推动交通基础设施投资，继续推进城市地下综合管廊建设……

在河南，仅用3个月，一条通往湖北武汉的特高压输电线路工程就完成了从核准到开工的各项准备，于一季度顺利开工；12个总投资超200亿元的公路水路项目提前到6月底前集中开建。

在江苏，重大交通项目建设加快推进。上半年，列入省重大项目清单的交通项目开工率达到75％；下半年，进一步加大重大项目建设力度，争取更多实物工作量。

在上海青浦、江苏苏州、浙江嘉兴，总投资约940亿元的沪苏嘉城际铁路7月同步正式开工，“轨道上的长三角”加速跑。作为加快构建全国一体化大数据中心体系的重要一环，今年“东数西算”工程正式全面启动。在贵州、宁夏、甘肃等地，一个个数据中心项目加快落地，为数字经济发展开拓新空间。

……

从中央到地方、从项目到资金，一系列政策举措靠前发力，形成合力。地方政府专项债的实际使用，新出台的政策性、开发性金融工具的运用，将形成有效投资更多实物工作量并拉动就业和消费。

“稳投资力度持续加大，专项债发行和使用加快，重大项目加快推进，基础设施投资提速，投资对稳增长的关键作用有望增强。”在7月15日举行的国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖说。

（据新华社北京7月22日电 记者刘夏村、严赋憬、薛天）

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