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上半年

全国城市空气质量优良天数比例达84.6%

2022年07月23日09:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京7月22日电　（记者寇江泽）生态环境部22日通报今年上半年全国环境空气质量状况：全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为84.6%，同比上升0.3个百分点；PM2.5平均浓度为32微克/立方米，同比下降5.9%；PM10平均浓度为55微克/立方米，同比下降8.3%。

　　京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为61.0%，同比上升1.3个百分点；PM2.5浓度为47微克/立方米，同比下降4.1%。北京市优良天数比例为77.9%，同比上升9.4个百分点；PM2.5浓度为31微克/立方米，同比下降24.4%。

　　长三角地区41个城市平均优良天数比例为79.1%，同比下降5.4个百分点；PM2.5浓度为35微克/立方米，同比上升2.9%。

(责编：王震、陈键)

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