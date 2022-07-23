上半年
全国城市空气质量优良天数比例达84.6%
2022年07月23日09:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京7月22日电 （记者寇江泽）生态环境部22日通报今年上半年全国环境空气质量状况：全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为84.6%，同比上升0.3个百分点；PM2.5平均浓度为32微克/立方米，同比下降5.9%；PM10平均浓度为55微克/立方米，同比下降8.3%。
京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为61.0%，同比上升1.3个百分点；PM2.5浓度为47微克/立方米，同比下降4.1%。北京市优良天数比例为77.9%，同比上升9.4个百分点；PM2.5浓度为31微克/立方米，同比下降24.4%。
长三角地区41个城市平均优良天数比例为79.1%，同比下降5.4个百分点；PM2.5浓度为35微克/立方米，同比上升2.9%。
(责编：王震、陈键)
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